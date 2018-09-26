中國房市降溫現兩大調整跡象 地產商只求「活下去」和「安全第一」

中國房市降溫，開發商表示，目前市場「降價促銷」變多、「土地流拍」增加，民眾瘋狂搶房的情況已不復見，傳統銷售旺季的「金九銀十」也沒了蹤影。

目前中國房市正進入「買方市場」，有的建案甚至推出八折以下的促銷，只不過想買房的人心態不急，還想多看多比較。

中原地產首席分析師張大偉表示，目前全國一二線城市，9 月房市成交量和 8 月比起來無明顯上漲現象，今年看到不往年「金九」盛況。

張大偉指出，雖然從官方數據來看，房價依舊向上，但部分城市房市已出現逐漸平穩跡象，調控政策嚴格的北京、上海、深圳、杭州、南京、合肥等城市房價更有理性回歸的態勢。

目前市場主要出現兩大調整跡象，一是「促銷降價」變多，二是「土地流拍」增加，有些房地產開發商對明年指標已經不再提高。

不過，地產業者打折歸打折，但對客戶的付款要求也較苛刻，有的甚至要求一次性付清全款。正因為降價促銷，也引來一些先前已買房的買家的抱怨，有的地產商乾脆提出對應方案，想要退房來買降價房子是可以，但得支付全額款項。

目前開發商希望能在去化庫存與利潤間取得平衡，很多房地產企業更開始控制負債擴張速度，一來是順應官方要求企業去槓桿的政策，二來也是在官方調控力道不斷加大、各種限制紛紛出爐的不確定性下，努力降低應經營風險。也顯示「活下去」和「安全第一」成為房地產開發商目前最主要的訴求。

易居研究院院長楊紅旭甚至指出，9、10 月很可能就是市場走衰的轉折點，很多大的房地產商打折促銷的情況越來越多，包括碧桂園、萬科、保利、恒大、金地都在全國各大城市聯合促銷，就是這就是市場明顯降溫的跡象和訊號。預計未來兩三年都是下跌、調整以及築底的過程。