啟碁9月、Q4營收續旺 全年上看550億元

網通大廠啟碁 (6285) 零組件缺料改善、匯率好轉，且進入傳統旺季，企業網路、車用應用產品出貨向上，8 月營收年增率重新轉正，達 52.85 億元，創下今年新高，法人看好 9 月營收續攀，單季營收上看 150 億元，第四季進一步向上，全年將超過 550 億元，EPS 可望超過 5 元。中美貿易戰越演越烈，對於市場擔心網通廠營運首當其衝，啟碁表示，公司去年在兩岸同步擴產，新竹新廠房現還沒有滿，還有空間可以增加產線，公司早已因應中美貿易做好產能調整調度的準備，足以支應美國訂單。



受到匯率變化、材料供應及客戶產品計畫改變的影響，啟碁今年第一季營運陷入谷底，合併營收 119.8 億元，年減 6.4%，EPS 僅 0.77 元，創下近三年單季新低。不過，隨著缺料況慢慢改善及匯率好轉，產品組合改善，第二季營收回升至 131 億元，EPS 提升至 1.2 元。



隨著被動元件等零組件缺料紓解，匯率表現正向，加上傳統網通旺季發酵，8 月企業網路、車用應用產品出貨向上，推波營收一舉攀升至 52.8 億元，轉為正成長，月增 19.86%，年增 5.09%，創下今年新高，法人看好今年營收正成長表現有機會延續到年底。



法人預估，9 月營收較 8 月小增，單季營收上看 150 億元，第四季在車用雷達新品放量出貨推下，營收將進一步成長，創下今年單季新高。由於啟碁已對客戶漲價反應成本上升，加上匯率好轉、產品組合改善，全年營收、毛利率將逐季成長，營收上看 550 億元，EPS 將超過 5 元。