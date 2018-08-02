啟碁第二季獲利回升 惟上半年仍衰退、EPS 1.97元

啟碁 (6285) 受到匯率變化、材料供應及客戶產品計畫改變的影響，上半年營收及獲利同步下滑，稅後純益 7.11 億元，每股純益 1.97 元，不過，第二季營運已回升，純益 4.35 億元，季增 57%，每股純益 1.2 元。啟碁也公告，將於 9 日進行除權息交易，每股配發 3.9 元股利，包含現金股利 3.7 元、股票股利 0.2 元。



受到匯率變化、材料供應及客戶產品計畫改變的影響，啟碁上半年營運不佳，不過，公司預期，Connected Home 相關產品在 2018 年第四季，最遲 2019 年第一季有機會把產品訂單重新接回來。車用防撞雷達部分，今年出貨情況也會優於 2017 年。



雖然材料供料能見度仍低，但啟碁第二季起營收已回升，毛利率 12.6%，稅後純益 4.35 億元，季增 57%，每股純益 1.2 元。上半年營收 250.89 億元，年減 8%，毛利率 31.5%，稅後純益 7.11 億元，每股純益 1.97 元。