啟碁第二季起營收回升 下半年重返成長

啟碁 (6285) 第一季營收 119.8 億元，年減 6.4%，EPS 更僅 0.77 元，創下近三年單季新低。董事長謝宏波表示，材料供料是今年重要課題，不過，第二季起營收將逐季回升，下半年更有機會重新回到成長軌跡，今年整體需要奮鬥，希望 2019 年有所突破。啟碁第一季營收 119.8 億元，年減 6.4%，業外匯損約 5000 萬元，稅後純益 2.77 億元，較去年同期大減 52.2%，EPS 僅 0.77 元，創下近三年單季新低。不過，因產品組合改善抵銷零組件成本上揚衝擊，毛利率 12.5%，已較上季之 11.9% 回升。



從產品組合來看，主要產品線包括 Networking(企業網路設備)營收比重約 45-40%、車聯網及工業應用產品比重約 30%，至於 Connected Home(智慧家庭聯網產品)25-30%、感測器與天線 (Sensor&Antenna) 約 5%。



謝宏波表示，匯率變化、材料供應及客戶產品計畫改變的影響，對上半年營收及獲利有相當程度影響，另外，於 Connected Home 相關產品，因客戶將產品重新定義、設計，並重新試產，預估 2018 年第四季，最遲 2019 年第一季有機會把產品重新訂單接回來。



車用防撞雷達部分，現在有幾個客戶正在接洽，今年出貨情況應可優於 2017 年。目前材料供料能見度仍低，但第二季起營收將逐季回升，下半年重新回到成長軌跡。今年整體需要奮鬥，希望 2019 年有所突破。

