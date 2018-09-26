〈美中貿易戰〉仁寶越南廠最快半年內擴廠因應 緯創全球產能可支援

美中貿易戰升溫，明年恐加徵 25% 關稅，甚至升級關稅清單，帶來全面關稅戰，仁寶 (2324-TW) 總經理翁宗斌今 (26) 日表示，如果旗下產品全面受影響將啟動越南廠擴廠，預計 4 至 6 個月可完成，不過要到第 4 季才會正式決定。緯創 (3231-TW) 總經理黃柏漙則表示，全球有 7 至 8 個大廠運作中，產能支援將不是問題。

翁宗斌表示，美中貿易戰對產線的影響，是否真正要進駐越南廠，要到第 4 季才會決定，對於 NB 或是非 NB 產業都有評估，不過伺服器產線短期不會列入產線轉移優先順序。

翁宗斌指出，公司從供應鏈、工資、人力、擴廠速度及關稅等，都有進行評估，並跟客戶進行討論，但還是要看貿易戰最後會走到什麼程度，如果美國升級版關稅執行，就一定得進駐越南廠，初步評估進駐越南廠增加成本將低於 3%，而進駐越南廠，代表所有擴廠成本，將比 25% 關稅更便宜。

翁宗斌表示，一旦啟動越南廠，代表旗下全部產品線都受到影響，現在雖然伺服器、桌機受到影響，比例很低。他認為，中國並不會採取反制美國產品出口，來作為貿易戰的籌碼。

翁宗斌表示，轉移生產地的評估，目前看來越南是最快速擴廠，在人力、工資等考量都比墨西哥、菲律賓等地要好，如果啟動越南廠最快需要 4 至 6 個月的時間。

黃柏漙則認為，台廠旗下都已經在海外佈局，緯創在全球共有七八個大廠運作中，產能支援上面不是問題。