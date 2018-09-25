廣宇出貨狀況好轉 9-10月迎高峰 下半年估優於上半年

鴻海 (2317-TW) 集團旗下連接器廠廣宇 (2328-TW) 今 (25) 日召開法說會，發言人郭世華指出，下半年被動元件缺貨狀況好轉，要把上半年遞延出貨的訂單補回來，加上第四季為歐美消費性及遊戲機出貨旺季，9-10 月迎來出貨高峰，估下半年營運可望優於上半年，全年將優於去年。

郭世華指出，下半年被動元件缺貨狀況好轉，出貨狀況恢復正常，下半年努力趕工，要把上半年受缺貨影響的訂單趕工出貨，至於原料成本方面，客戶也接收調價分擔成本，有助毛利率表現持穩。

而第四季將進入歐美消費性及遊戲機出貨旺季，廣宇將於 9-10 月迎來出貨高峰，郭世華表示，出貨回穩之下，預估上下半年比重約 45：55，下半年營運可望優於上半年，今年也將優於去年。

至於美中貿易戰方面，郭世華坦言，確實會帶來影響，預估影響範圍約佔整體營收 5% 左右，雖然影響不大，但還是會透過供應鏈轉移降低影響。

目前廣宇在大陸山東煙台、東莞虎門、江西豐城、泰國、馬來西亞檳城等地均有設廠，其中東莞虎門及馬來西亞檳城以生產連接器線及 EMS 為主，江西豐城及泰國廠生產連接器線，煙台以生產 PCB 為主。

廣宇營運業務共分為自製與代銷，比重約 6:4，其中自製業務毛利率優於代銷；若以產品線營收來看，包含代銷夏普、群創的電子零組件線約佔整體營收 45%、消費性及電腦周邊產品約佔 30%、PCB 約 25%，多應用於光電板與遊戲主機。

廣宇 1 到 8 月合併營收為 172.61 億元，年增 5.24%；上半年每股純益為 0.95 元，優於去年同期 0.48 元。