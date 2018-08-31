PCB、大尺寸面板雙產品漲價 法人估廣宇今年EPS挑戰2～2.5元新高

廣宇 (2328) 大陸獨資子公司煙台廠，以生產 PCB 為主，在大陸嚴查 PCB 廠排污，陸企建滔集團旗下深圳達信因排汙不合規定，遭限令停產之下，受惠漲價與轉單效應，雖然 Q1 虧損逾 1500 萬元，Q2 轉盈，單季獲利 1.27 億元，占本業獲利 50%。下半年進入消費性電子旺季，且日系遊戲機銷售動能看好，煙台廠業績可望持續拉高並優於上半年。除此之外，電視面板價格自 7 月開始反彈，繼 8 月之後、9 月可望維持大漲態勢。電視面板廠 Q3 獲利能力，將優於 Q2，夏普、廣宇下半年業績想像空間大增。鴻海 (2317) 入主夏普後積極整合集團產品，並導入夏普供應鏈，來降低夏普產品的生產成本；其中由廣宇承接夏普光電部分相關零組件訂單，如面板、光學、感測等零件。中國零售業龍頭蘇寧集團與鴻海簽訂高達人民幣 500 億元大單，並包下一整條夏普 58 吋彩電生產線，鎖定百萬台家電產量。廣宇因負責供應夏普 PCB、連接器、線材以及代銷等，受惠最深。



受惠夏普和群創訂單挹注，加上 PCB 漲價及轉單效應，廣宇今年上半年獲利 4.92 億元，年增 99.7%，EPS 0.95 元。下半年為電子產業傳統旺季，對 PCB、連接器、線材需求增加，加上夏普產品出海口變廣，以及電視面板 Q3 價格大漲，廣宇下半年業績將明顯優於上半年，法人估廣宇今年 EPS 有機會挑戰 2～2.5 元新高。



廣宇歷年獲利及配息都相對穩定，每股淨值達 20.42 元，相對廣宇目前股價約在 21 元附近，本益比約 10 倍，且股價淨值比僅約 1 倍，且以今年 EPS 可達 2 元推估，廣宇明年現金股利有機會上看 1～1.5 元，20 元附近已具長期投資價值。



廣宇股價在除息後 2 天以內就完成填息走勢，預告著廣宇今年獲利爆發力值得期待。技術面在低檔壓縮整理已久，且週、月 KD 皆剛自低檔形成黃金交叉，配合第 3 季是本業營運旺季，若能持續擴量轉強，將有利廣宇波段攻勢展開。