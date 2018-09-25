台開花蓮洄瀾灣區引進新設施 貨櫃屋「星巴克」明開幕

台開 (2841-TW) 集團在花蓮洄瀾灣幸福大鎮計畫第二階段「新天堂樂園」，將從 2018 年底陸續引進新設施；同時，台灣首間、亦為亞洲第一間的貨櫃屋「星巴克」，將於明 (26) 日在當地正式開幕，緊鄰台開集團旗下「新天堂樂園」旁，為一大亮點。

台開集團在花蓮洄瀾灣區引進的新設施包括 IMAX 巨幕影廳在內的亞洲首座 4K 全雷射 R.G.B. 影院系統，VR 電競對戰、AR 互動電玩、全球室內最高雙螺旋立體親子溜滑梯、光雕藝廊、F.P.V. 個人視角電子競技、全景互動劇院、全溫層 5D 極地體驗館等國內首見的下一代科技、運動、娛樂、文化演播空間。

台開集團花蓮洄瀾灣幸福大鎮第二階段的新天堂樂園。(圖：台開提供)

台開在花蓮「新天堂樂園」的新天堂樂園威秀影城與金門金獅威秀影城，都將委由連鎖影院龍頭威秀影城合作經營，雙方並在今天合作簽約，由台開集團董事長邱復生與威秀影城董事長吳明憲代表簽約。同時 VR 電競對戰也與 VR LIVE 執行長鄭允佳合作簽約。日後光是觀影人次，業者保守估計將達 50 萬人次。台開指出，透過 I'm TV 數位製播技術整合，將使得新天堂樂園成為下一代互動雲端虛擬實境娛樂製播平台。

台開集團花蓮洄瀾灣幸福大鎮計畫第一階段為台開心農場，及自然生態水鳥保護園區，現已完成，目前已是花蓮打卡熱區，每年已吸引超過 50 萬人次觀光人潮，接下來開發的「新天堂樂園」則屬於第二階段的開發案。

台開指出，花蓮花蓮洄瀾灣新天堂樂園以綠色有機體概念設計，外牆結合南島文化傳統建材馬賽克，新創圖騰壁畫，面積達 2.5 個足球場大小，是現今世界最大的馬賽克壁畫，未來牆上將植栽 1 萬 8000 棵綠色植物，讓藤蔓在建築物上自然生長，降低室內溫度，減少冷氣用量，內部空間也隨不同活動需求隨時改變，成為真正綠色有機體建築。

台開指出，新天堂樂園樓地板面積 1 萬 698 坪，地上 5 層，地下 1 層，3.4.5 樓為多廳影院，光雕藝廊、百老匯全景互動劇院、live house、VR 電玩館，1 樓大堂中庭高 25 米，光雕穹頂可供藝術家發揮創意，也可舉辦演唱會、運動賽事、音樂派對等各類活動，地下 1 樓有 5D 全溫層極地體驗館，F.V.P. 個人視角遙控飛機、賽車等 E-Sport 體驗館。

台開對於新天堂樂園的設計，將透過 AIoT 智慧物聯網應用，監控環境溫濕度、氧氣供應、有害氣體排除，更具備智慧金流功能，達到無現金交易的商城。IMAX 巨幕影廳的亞洲首座 4K 全雷射 R.G.B. 影院領先登陸花蓮，頂級畫質、音效震撼指數也高。