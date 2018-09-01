熱門股—廣宇下半年營運可期 股價強勢填息

鴻海 (2317-TW) 集團旗下電子零組件廠廣宇 (2328-TW) ，下半年可望受惠消費旺季到來，帶動遊戲機 PCB 需求增長，加上連接器及線材等進入出貨旺季，第三季營運升溫，8 月 29 日除息後，股價穩步墊高，昨日更漲逾半根漲停板、以 22.6 元作收，周漲幅 13.67%，一舉填息並收復年線外所有均線。

廣宇產品為 PCB、連接器及線材等，其中 PCB 以光電板及遊戲機相關產品為主，連接器及連接線則以電腦周邊相關電源線等產品為主，下半年隨感恩節、聖誕節等消費旺季到來，廣宇遊戲機 PCB 拉貨動能可望持續成長，帶動第三季同步看增。

加上廣宇上半年代銷代理及電子零組件營收占比約為 60% 及 40%，其中電子零組件毛利率優於代銷業務，下半年電子零組件出貨進入旺季，電子零組件比重可望提升，在產品組合轉佳下，第三季毛利率也可望較上半年回溫。

廣宇上半年在本業成長，以及匯兌利益挹注業外獲利之下，稅後純益來到 4.92 億元，較去年同期倍增，每股純益 0.95 元。

而在半年報以及下半年展望加持下，廣宇 29 日除息 0.8 元後股價穩步墊高，昨日收在 22.6 元，周漲幅達 13.67%，不但順利完成填息，也一股收復年線外的所有均線。