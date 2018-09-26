盤前財經大事搶先讀2018年9月26日

今日操盤前瞻

法說會：興農、健和興、曜亞、久裕、志信、誠泰科技、斯其大

股臨會：大立

除權息：FH 彭博高收益債、FH 彭博新興債、FH 富時不動產、寬宏藝術

新股掛牌：東捷資訊

川普聯合國演說談不再容忍貿易濫用 點名批評中國

美國總統川普週二 (25 日) 在聯合國大會上，為其政府的貿易衝突辯護，他告訴世界各國領導人，當美國感到受騙時，美國將以「國家利益」行事。在這次演說中，川普也不忘自我誇耀，稱自己這屆政府取得了超越美國歷史任何時期的成就，現場響起了明顯的笑聲。閱讀全文...

中鋼前 8 月賺逾 200 億元 9 月營運升溫 前三季可望賺贏去年

中鋼 (2002-TW) 昨 (25) 日公告自結 8 月稅前盈餘 31.3 億元，月減 2%、年增 116%；累計 1-8 月稅前盈餘 201.9 億元，年增 61%，每股稅前盈餘約 1.28 元。而中鋼 9 月受惠 8 月因暴雨遞延的訂單陸續出貨，單月營運升溫，估將優於 7 月，法人預估，中鋼前三季稅前獲利，可望超越去年全年的 234.03 億元。閱讀全文...

去年台幣刷 30 年最大升幅 央行匯損逾兆！年度盈餘繳庫目標不變

《彭博》報導，台幣兌美元於 2017 年升值了 7.53%，創下 30 年來最大升幅，不僅重創台灣許多手持外幣資產的金融業者，甚至台灣央行也是受傷慘重，雖然去年台幣出現大幅升值，導致台灣央行承受匯兌損失高達 1 兆台幣，但新任台灣央行新總裁楊金龍定調，年度央行盈餘將仍維持在新台幣 1800 億元不變。閱讀全文...

〈力成竹科三廠動土〉明年 FLASH 產出持續增加 記憶體景氣優整體平均

封測大廠力成 (6239-TW) 昨 (25) 日舉行竹科三廠動土典禮，董事長蔡篤恭表示，明年 DRAM 產能增加幅度有限，不過 FLASH 明年產出將增加，預期對價格有壓力，但產出增加有助力成封裝與測試稼動率上揚，帶動營運表現，因此明年景氣雖有不確定性，但記憶體市況仍預期可望相對穩定。閱讀全文...

〈宏達電布局區塊鏈〉顛覆現有商業模式 宏達電打造生態圈

宏達電 (2498-TW) 區塊鏈長陳信生昨 (25) 日指出，區塊鏈是 HTC 重要的戰略布局，未來去中心化的區塊鏈逐漸成熟後，將顛覆目前的商業模式，區塊鏈手機 Exodus 將具備社交密碼 (Social KeyRecovery) 機制、及 Arm TrustZone 在電子錢包的安全性保護特色，他強調，目前不急著求銷量的快速放大，以打造生態圈為重點，相信後續的發展大有可為。閱讀全文...