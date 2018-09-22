美股盤後 - S&P500下週迎1999年來最大分類調整 谷歌、FB、推特先遭拋售

受到下週美股 S&P 500 將調整產業分類的影響，週五 (21 日) 美股科技股 Alphabet (GOOG-US)、FB (FB-US) 皆出現大跌，而近日受到市場熱捧的大麻股 Tilray 更是暴跌 30%，週五 (21 日) 四大指數惟道瓊是出現上漲。

週五 (21 日) 美股四大指數報：

道瓊指數上漲 85.52 點或 +0.32%，以 26743.50 點作收。

S&P 500 指數下跌 1.10 點或 -0.04%，以 2929.65 點作收。

那斯達克指數下跌 41.28 點或 -0.51%，以 7986.95 點作收。

費城半導體指數下跌 4.58 點或 -0.33%，以 1383.09 點作收。

下週一 (24 日) 美股 S&P 500 將迎接自 1999 年來最大規模的重新分類，許多推升美股牛市的高成長股，將不會再被歸類為「科技股」，其中臉書 (FB-US)、Alphabet (GOOG-US)、社群平台推特 (TWTR-US)、線上支付公司 Paypal (PYPL-US)、遊戲公司美商藝電 (EA-US) 與動視暴雪 (ATVI-US) 等科技股，皆將被改分類為電信類股，此類股也將被重新命名為通訊服務類股。

週五 (21 日) Alphabet 收跌 1.63%、Facebook 跌 1.86%、推特 (TWTR-US) 大跌 4.5%。

而 S&P 500 已規劃於週五 (21 日) 美股收盤後開始調整，下週在 FB、Google 離開 S&P 500 科技類股之後，估計蘋果佔據 S&P 500 科技股的權重將自 16% 上升至 20%。

另一方面，雖然週五 (21 日) 科技股表現疲軟，但道瓊指數卻是連續 2 天創下歷史新高，但有分析師警告，美中貿易戰的威脅尚未遠去，貿易戰對企業獲利可能造成的衝擊，仍是不可掉以輕心。

投資機構 Cornerstone Capital 分析師 Michael Geraghty 表示：「最近有關貿易戰的消息仍是滿天飛，我對股市仍能強勁上漲其實感到有些驚訝。」

Geraghty 指出，美股上漲理應建構在企業獲利強勁的基礎上，因股市強勁是由於經濟強勁，而經濟強勁是因為企業盈利強勁，但貿易戰其實可能令企業獲利出現收縮。