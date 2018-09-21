一度大漲逾百點 道瓊指數再創高

美中貿易戰憂慮情緒緩解，週四美股收高，今 (21) 日市場氛圍樂觀，開盤後，道瓊指數一度大漲 101 點，再創歷史新高。

台北時間週五晚間 9 點 55 分，CNBC 數據顯示，道瓊指數上漲 76.77 點 (0.29%)，至 26733.75 點；標普 500 指數上漲 8.06 點 (0.28%)，至 2938.81 點；那斯達克指數上漲 11.95 點 (0.15%)，至 8040.19 點。

根據 CNBC 報導，道瓊指數再創新高，Cornerstone Capital 股票策略師 Michael Geraghty 直言，「感到驚訝」。

Geraghty 指出，強勁的經濟表現、企業獲利，使股市受益。

週五為「四巫日」(quadruple witching day)，是每季最後 1 個月的第 3 個星期五，4 種衍生性金融商品 (股票指數期貨、股票指數選擇權、個股期貨、個股選擇權) 到期結算的日子，根據以往經驗，股市波動可能加劇。

此外，美股自 1999 年以來，最大規模的重新分類 (全球產業分類標準：GICS)，將於週五收盤後，開始啟動。

美中貿易戰持續升級，但市場反應淡定，週四美股收高，道瓊指數收漲 251.22 點 (0.95%)，至 26656.98 點，創新高紀錄；標普 500 指數收漲 22.80 點 (0.78%)，至 2930.75 點，亦創新高；那斯達克指數收漲 78.19 點 (0.98%)，至 8028.23 點。