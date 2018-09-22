〈鉅亨看世界〉中國網購習性轉變

《富比世》研究中國網購消費者行為的專欄作家 Frank Lavin 指出，中國中產階級崛起，展現活躍的線上購物行為，帶動大眾商品的線上銷售，再加上中國品牌的日益成熟，高端跨國品牌面臨壓力，使品牌需重新擬定競爭策略。

中國消費者族群轉變

過去幾年，中國網購族群組合出現變化，越多越多中產階級與處偏遠地帶的消費者，開始接觸網路，高科技不再是一線城市與高教育分子獨享的產物。

較富有民眾，為過去 10 年中，中國最重要的網路購物消費者，貢獻了高端品牌的銷售成長，但隨著智慧型手機價格變便宜，三四線城市消費者加入線上購物的行列。

而這些中產階級所購買的商品較為不同，大部分集中於較廉價的低端商品與日用品，因此造就了主打低價商品的平台崛起，如今年於美國掛牌的拚多多 (PDD-US)。

拚多多股價日線走勢圖

Lavin 表示，這不代表高階消費者已停止線上購物，而是中產階級更加活躍，奢侈品和高端商品仍在中國維持良好的銷售增長，但大眾商品市場增長速度更為快速。

中國品牌成熟度

中國的製造商、零售商和品牌行銷經驗都變得日益成熟，儘管在奢侈品部分，仍難與 Louis Vuitton 等品牌正面交鋒，但以智慧型手機市場，小米和華為等本土品牌，已與蘋果和三星等大公司競爭。

中國民眾對於本土品牌的支持度亦有提升，零售業專家 Tom Doctoroff 指出，「兩年前，[中國] 的 50 大品牌中，有 32 個是跨國公司品牌，但現在，有 30 個品牌來自大陸。」

中國消費者轉向擁抱更多本土品牌，不代表他們並不注重品質，他們仍渴望能過更好的生活。

對跨國品牌的策略建議

保持品牌信念

不要為了追逐不屬於品牌的目標市場，而使品牌受損，例如無意義的降價。

主動出擊

不要坐以待斃，在不傷害品牌價值之下，品牌應思考更多接觸新消費群眾的方式，例如，設立更多快閃商店，推出更多入門階級產品，或是拍攝更多影片介紹商品等。

網路聲浪與用戶參與度

中國消費者與網路有著密切連結，因此品牌選擇代言人，或是用網路作話題變得很重要。另一方面，須使消費者與品牌產生連結，積極與其溝通，並多舉辦粉絲活動。

總結來說，中國正在轉變，因此競爭形勢亦在轉變，品牌的銷售策略須跟的上腳步。