一文看懂：美股1999年以來最大的分類變革 FAANG將歸於何處？

美國股市自 1999 年以來，最大規模的重新分類將於週一 (24 日) 生效，許多推升美股牛市的高成長股，將不會再是「科技股」，「尖牙股」(FAANG) 除蘋果與亞馬遜之外，都將被重新歸類。

主要進行的調整

標普道瓊指數將重新分類全球行業分類標準 (GICS)，臉書 (FB-US)、Alphabet (GOOG-US)、社群平台推特 (TWTR-US)、線上支付公司 Paypal (PYPL-US)、遊戲公司美商藝電 (EA-US) 與動視暴雪 (ATVI-US) 等科技股，皆將被改分類為電信類股，此類股也將被重新命名為通訊服務類股。

蘋果將留在標普資訊科技類股指數中，基於臉書與 Alphabet 離開該類股，蘋果在該指數的占比將由 16% 升為 20%。Netflix、迪士尼、Comcast 由非必要消費類股改列為通訊服務類股，電商巨擘亞馬遜則留在非必要消費類股。

標普將在週五 (21 日) 美股收盤後開始進行調整，MSCI 和其他指數將從 11 月開始進行調整。

S&P 500 將重新調整成分股分類 圖片來源：seekingalpha

調整原因

標普公司表示，調整是為反映科技、媒體和消費產業的演變。自 1999 年起，標普和 MSCI 將所有股票歸類為 11 大類股，最新建立的產業為房地產。

標普指出，電信、媒體與特定網際網路公司的服務已逐漸融合，因此做出改變。瑞銀在報告指出，電信業已由語音電信服務轉為提供固網和行動寬頻數據服務，並且常以搭售影音內容方式呈現。

調整的重要性

這次調整占標普 500 指數約 8%，BMO Capital Markets 的投資策略長 Brian Belski 指出，通訊服務類股權重增加，將從 2% 增長至 10%，科技股在標普 500 指數比重將由 26% 減為 20%，

標普 500 指數各產業調整錢後的占比 圖片來源：seekingalpha

藉由調整，各大類股在標普 500 指數占比將較平均，標普科技股未來前 5 大公司將會是蘋果、微軟、Visa、英特爾和思科。

調整產生的影響

此舉對市場的影響目前難以衡量，但被重新歸類的個股可能會面臨些動盪，此外，這可能會影響共同基金經理選股方式，並且迫使指數股票型基金 (ETF) 調整旗下基金的投資組合。

先鋒基金在第 2 季已開始調整布局，道富環球投資則成立一檔追蹤通訊服務類股的新基金。

CFRA 的 ETF 和共同基金研究主管 Todd Rosenbluth 指出，部分主動型基金經理人可能忽略此次調整，因為所處類別不是他們主要選股原因，他們仍將根據個股的表現，以決定是否將該個股納入投資組合中。

然而，亦有部份的基金經理人將受到合約或公司政策所限制，需要涵蓋特定產業至投資組合中。