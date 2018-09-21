重大轉折？美國經濟這匹「脫韁之馬」正在慢下來

美國經濟在近期的減稅政策、支出法案和企業情緒樂觀的支持下，美國經濟增長如脫韁野馬般「亢奮」了起來。不過，近期一種機構對此提出了質疑。

摩根大通就表示，在減稅計劃、1.3 兆美元的支出法案、寬鬆貨幣政策和美元走軟的推動下，美國經濟享受到了短暫刺激後的一時興奮，但該行卻警告說，「崩盤即將來臨」。

對摩根大通而言，美國經濟和盈利增長肯定會下降，不僅是因為利率上升和美元走強，還因為美國正在對全球發動的貿易挑釁、華盛頓的政治風險，以及「聯準會未能認識到這些潛在變化」。

而本周在哥倫比亞大學資本主義與社會研究中心（Centre on Capitalism and Society）舉行的一次經濟會議上，曾在歐巴馬時期擔任經濟顧問委員會主席的 Jason Furman 在會上表示，美國經濟增速的確快於預期，導致許多分析師上調了對 2018 年實際 GDP 的預測。

但與摩根大通和其他許多機構一樣，Furman 認為，「亢奮」狀態下的經濟成長很快就會消失，從長期來看，近期財政刺激對經濟增長的影響會越來越小。

經濟合作與發展組織 9 月 20 日在巴黎發布了《全球經濟中期展望報告》，下調今明兩年全球經濟增長預期。報告預計今明兩年全球經濟均增長 3.7%，分別比今年 5 月預測值下調 0.1 和 0.2 個百分點。報告顯示，今明兩年美國經濟預計增長 2.9% 和 2.7%。

經合組織首席經濟學家勞倫斯 · 布恩表示，貿易緊張局勢導致全球貿易增長放緩。布恩呼籲各國共同抵制貿易保護主義，加強以規則為基礎的全球貿易體系並促進國際對話以提升投資者信心。

8 月底，路透社對經濟學家的調查結果顯示，經濟學家們預計，美國經濟增長將在未來幾個季度穩步放緩，他們預計川普的貿易政策將損害經濟。

路透 100 多位經濟分析師進行的最新調查顯示，美國經濟在未來幾個季度料將失去動力，明年年底時的增速將低於今年 4-6 月年化季環比增速 4.1% 的一半。經濟師們預計，美國今年第三季經濟增速為 3%，第四季為 2.7%。

對於貿易對美國經濟帶來的影響，受訪的 56 位分析師中，有近三分之二表示川普擴大貿易爭端，將對美國經濟增長帶來負面影響。