貿易戰變持久戰 川普的早期優勢恐持續流失

根據《彭博社》報導，隨著美中貿易戰時間不斷拉長，美國總統川普宣稱戰勝中國的難度，也隨之增加；一旦共和黨於期中選舉失利，川普在貿易戰中取得的早期優勢，恐持續流失。

報導稱，川普採取過去縱橫房地產市場的強硬作風，對談判對手施加壓力，藉以達成協議。

然而，此舉恐怕只能產生短期效果，假如民主黨在 11 月的期中選舉，贏得眾議院多數，川普的政治權力，勢必受到制衡；即使貿易戰開打迄今，美國經濟表現強勁，但減稅利多帶動的成長，將逐漸消退。

報導指出，雖然中國經濟出現降溫跡象，但仍維持成長態勢，加上中國國家主席習近平透過修憲，取消任期限制，使其得以耐心等待。

資產管理公司 Eurizon SLJ 執行長 Stephen Jen 表示，貿易戰情勢對哪方有利，答案會隨著時間，而有所不同，「若明天問我這個問題，推論結果，可能是對中國略為有利；假如一週後再問一次，情勢會對中國更有利。」

自川普 3 月宣布對中國加徵關稅以來，美國股市累計上漲約 10%，中國股市則跌逾 16%，人民幣兌美元重貶約 8%。

此外，美國第 2 季國內生產毛額 (GDP) 成長率，上修至 4.2%，創 2014 年第 3 季以來最大增幅。

不過，蓋洛普民調結果顯示，川普支持率已跌破 4 成，降至 38%；共和黨極可能在期中選舉後，失去對眾議院的控制權，進而使川普的政治權力被削弱。

美國對外貿易委員會 (National Foreign Trade Council) 副主席柯文 Jake Colvin 強調，往中國臉上揮一拳，迫使其示弱，無助解決貿易爭端，在雙方都能接受的價值上達成協議，才能改變局面。