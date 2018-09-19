川普加稅沒在怕 陸媒：貿易戰使中國變得更強

美中貿易戰再升級，中國日前宣布，對價值 600 億美元的美國進口商品，加徵關稅；此外，陸媒評論亦稱，北京當局不會屈服於美方的關稅攻勢，中國將在貿易戰中，變得更強。

《中國日報》社論稱，保護主義只會使美國產業、人民受害，若美方有意化解貿易爭端，應表達更多誠意，提出解決之道。

社論強調，川普想藉由關稅，迫使中國讓步，是個嚴重錯誤，中國不但不會屈服，還將正視挑戰、找出解方，進而變得更強大。

《人民日報》則指出，面對貿易戰，中國的當務之急，就是做好自己的事情。

《人民日報》稱，美方別以為中國「沒牌可打」，和全球最大消費市場開戰，最終損失，不會只有關稅。

美國總統川普週一宣布，將對價值 2000 億美元中國輸美商品 (5745 個關稅項目)，加徵 10% 關稅，自 9 月 24 日起生效，2019 年 1 月 1 日起，稅率調升至 25%。

川普揚言，若中國採取報復措施，美國會另對 2670 億美元中國輸美商品加稅。

面對美國的關稅攻勢，中國不甘示弱，於週二宣布，自 9 月 24 日 12 點 01 分起，對 600 億美元美國進口商品，加徵 5% 至 10% 不等的關稅。

中國國務院關稅稅則委員公告寫道，如果美方進一步提高加徵關稅稅率，中方將給予相應回應，有關事項另行公布。