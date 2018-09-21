高盛：美元強度不影響近期對商品的樂觀看法

美元與原物料價格的歷史走勢通常成反向關係，且當美元走強時，外國買家將較不願意購買以美元計價的大宗商品，然而，高盛集團 (Goldman Sachs) 表示，美元的走升，將不會改變其近期對大宗商品的樂觀看法，因大宗商品正面臨實體缺貨情況。



美國經濟增長力道優於預期，且美中貿易緊張關係增加投資者的避險需求，因此推升美元，美元在 8 月中時達近期高點 96.865，比 2 月的低點高出 9.9%，當美元處於高點時，許多大宗商品期貨價格跌至谷底。

新興市場動盪開始減緩和全球經濟增長穩固，使得如澳洲、瑞典與歐盟等皆開始考慮升息，挪威央行在 20 日調升隔夜利率 1 碼至 0.75%，使美國將不是唯一升息的已開發國家，美元一枝獨秀的情況面臨挑戰，20 日美元指數跌破 94。

美元指數走勢

另一方面，高盛在週四 (20 日) 發布的報告指出，今年夏天因美元大漲，許多新興市場為了迴避風險，紛紛開始進行去庫存化 (destocking) 的政策，避免商品價格大跌而造成損失，尤其是中國，面臨與美貿易戰和美元走升的雙重壓力。

美元走強亦使外國減少購買以美元計價的大宗商品，這些國家選擇先消耗庫存，而不是進口。上述兩種原因，皆導致部分國家的大宗商品庫存量很低，面臨大宗商品實體短缺的情況。

以經濟角度來說，供應和需求是決定商品價格的最主要因素之一，因此，高盛認為，就算美元之後再度走升，也不會影響該行看好大宗商品價格的表現，因存貨短缺將帶動需求，從而拉升大宗商品價格。

高盛表示，原油的基本面前景強勁，美國的需求將持續提升，供應方面，伊朗受到美國制裁，對原油市場的供應量將大減，美國頁岩油的產量有限。該行預測布蘭特原油期貨將升至每桶 80 美元，21 日下午 2 時許，11 月交割的布蘭特原油期貨暫報每桶 78.87 美元。

布蘭特原油期貨走勢

但對於黃金價格走勢，高盛轉為較保守的看法，將 12 個月的價格預測從每盎司 1450 美元下修至 1325 美元。20 日黃金現貨為每盎司 1206.70 美元，12 月交割的黃金期貨為每盎司 1211.90 美元。