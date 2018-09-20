川普要OPEC「立刻調降油價！」 布蘭特原油一度跌逾0.3%

美國總統川普今 (20) 日再度於推特發文，重批石油輸出國組織 (OPEC) 壟斷油價，應「立刻降價！」受此消息影響，布蘭特原油一度跌逾 0.3%。

川普週四於推特寫道，美國保衛中東國家安全，他們卻持續推升油價，「OPEC 壟斷價格，現在應立刻降價！」

台北時間週四晚間 9 點 11 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.35%，至每桶 79.12 美元；稍早一度跌逾 0.1% 的西德州中級原油期貨，則上漲 0.21 %，至每桶 71.27 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 CNBC)

這並非川普首次要求 OPEC 調降油價，他曾分別於 6 月上旬及 7 月初，在推特發文抨擊 OPEC，指其以人為手段拉抬油價，令人無法接受，應立刻降價。

不過，美國對伊朗的制裁，恐使油價持續走高。

能源諮詢公司 FGE 創辦人兼董事長 Fereidun Fesharaki 指出，假設美國未對伊朗進行制裁，油價頂多來到每桶 70 美元，或略低一些，「但制裁是事實，油價勢必更高。」

Fesharaki 直言，制裁措施上路，任何人都無能為力。

美國於 5 月退出伊朗核子協定，自 8 月 7 日起，針對伊朗金融交易，實施首波經濟制裁，並鎖定能源產業，作為第 2 波制裁目標。

美國要求其他國家，從 11 月 4 日起，停止購買伊朗原油，意圖使其出口量「歸零」。