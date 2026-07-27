鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-27 11:00

在周線連 3 紅、布蘭特油價上周飆破每桶百美元大關後，國際油價在今 (27) 日亞洲早盤交易時段向下走低，因美國已經連 3 天未再對伊朗發動攻擊，結束了此前連 13 個夜晚的打擊行動。

今日早盤，9 月布蘭特期油價格跌約 5% 至每桶 91.9 美元附近，盤初曾短暫跌破 90 美元，一度跌深至 89.58 美元，西德州期油同步重挫 5%，交投於 84.7 美元，一度跌深至 83.16 美元，雙雙回落至近一周低點。

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美軍在 7 月 24 日晚間停止對伊朗空襲，25 日、26 日均未再發動攻擊，伊朗軍方亦表態稱因採取「報復性威懾」策略，美方停手後其對等反擊也隨之中斷。

根據《紐約時報》披露，川普此番收手部分源自副總統范斯及參聯會主席對「愛國者」攔截彈庫存吃緊的警告，也為外交斡旋留空間。伊朗消息人士也透露，只要美國停止軍事打擊，德黑蘭就停止行動，但對美方意圖仍存疑。

市場迅速重估荷姆茲與紅海通航風險。衝突降溫前，美伊對峙已導致海峽大宗商品船流收窄，胡塞武裝襲擊又壓低曼德海峽通行量，沙烏地阿拉伯向亞洲出口受阻。

根據 Kpler 數據，在剛過去的週末，每日通過荷姆茲海峽的大宗商品船隻不到 10 艘。

MST Marquee 分析師 Kavonic 提醒，船東信心恢復緩慢，「通行反彈可能是局部且慢速的」。