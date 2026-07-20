鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-20 14:00

隨著中東地區軍事緊張局勢急劇升級，以及其他植物油走強，棕櫚油價格升至近一個月來的最高點。

由於美國與伊朗之間的敵對行動加劇，雙方軍事衝突已從特定軍事目標擴大至橋樑、公用事業及港口設施，市場對中東地區重返停火協議的預期降溫，供應鏈擔憂加重。受此影響，布蘭特原油價格本周大幅飆升超過 11%，一度升破每桶 85 美元，為近一個月來首次，隨後更有報導指出已突破 90 美元大關。

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此波原油漲勢主要源於美國對伊朗發動新一輪打擊，以及川普總統重新封鎖行經荷姆茲海峽的伊朗船隻，引發市場對全球化石燃料供應吃緊的恐慌。

此外，印尼近期推行的 B50 生物柴油計畫與馬來西亞的 B15 混合政策，預計將大量消耗全球兩大生產國的供應，進一步推升熱帶油品價格。