鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
隨著中東地區軍事緊張局勢急劇升級，以及其他植物油走強，棕櫚油價格升至近一個月來的最高點。
由於美國與伊朗之間的敵對行動加劇，雙方軍事衝突已從特定軍事目標擴大至橋樑、公用事業及港口設施，市場對中東地區重返停火協議的預期降溫，供應鏈擔憂加重。受此影響，布蘭特原油價格本周大幅飆升超過 11%，一度升破每桶 85 美元，為近一個月來首次，隨後更有報導指出已突破 90 美元大關。
此波原油漲勢主要源於美國對伊朗發動新一輪打擊，以及川普總統重新封鎖行經荷姆茲海峽的伊朗船隻，引發市場對全球化石燃料供應吃緊的恐慌。
原油價格的強勁反彈直接帶動了棕櫚油市場的樂觀情緒。吉隆坡棕櫚油期貨價格連續兩日上漲，一度觸及每噸 4,653 令吉，創下近一個月以來的新高。分析師指出，原油價格維持高位提升了生物燃料的需求前景，而棕櫚油正是其關鍵原料。
此外，印尼近期推行的 B50 生物柴油計畫與馬來西亞的 B15 混合政策，預計將大量消耗全球兩大生產國的供應，進一步推升熱帶油品價格。
市場專家表示，當前的漲勢反映了「戰爭風險溢價」的回歸。同時，芝加哥與大連交易所的其他植物油 (如豆油) 價格同步走強，也為棕櫚油提供了支撐。