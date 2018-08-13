大宗商品糖最慘 價格暴跌至三年低點

即便巴西、印度等原糖產量正破紀錄，隨著消費者口味不斷變化，企業長期需求減少的可能性加大，糖期貨價格跌至三年低點，而且市場投機者與分析師認為價格還會再跌。

消費者飲食習慣改變，多選擇無糖的冰紅茶或調味蘇打水，促使汽水飲料大廠改變策略，減少糖類商品需求，糖價徘徊在三年來低點附近。

巴西正以低於生產成本的價格出售糖。(圖：AFP)

然而，世界主要原糖生產國並未減產，反而創造破紀錄的產量。印度因為一系列措施鼓勵生產，甘蔗生產者正擴大種植面積。儘管該國是世界上僅次於巴西的第二大生產國，今年截至 9 月 30 日，印度產糖量已超過了 650 萬噸。

反觀玉米、小麥等其他農業大宗商品價格回升，糖價走跌趨勢令人沮喪。

11 號原糖期貨今年迄今已下跌 30.5%，至每磅 10.57 美分。(圖：investing)

雖然玉米期貨價格上漲 2%，小麥期貨價格上漲 28%，但 ICE 美國洲際交易所 11 號原糖期貨今年迄今已下跌 30.5%，至每磅 10.57 美分。

糖無疑是今年表現最差的商品，近六成多的市場投機者看空原糖價格，認為後市將繼續走跌。

巴西等大型原糖生產國淪為大輸家，分析師表示，目前巴西正以低於生產成本的價格出售。

供給過量與企業策略導致原糖後市看跌。

根據國際糖組織 (ISO) 預估，7 月份月度更新中表示，預計今年糖市供應過剩將創紀錄，意味著過量原糖庫存需過ㄧ段時間才能清倉。

澳洲研究機構 Green Pool Commodity Specialists 預測，今年糖的供應量有 1900 萬噸盈餘。

另外，市調公司 IRI 數據顯示，海納國際集團過去 5 年的汽水銷售額下降了 12 億美元，蘇打水銷售額卻增加 14 億美元。

可口可樂 (KO-US)6 月宣布，未來七年會將含糖飲料的相關銷售減少 20%。百事可樂 (PEP-US) 表示，和 2006 年相比，產品含糖量已降低了 29%，該公司努力實現其三分之二低卡路里飲料的目標。

歐洲最大糖類產品生產國 Südzucker(SZU-EU) 上個月與新創公司 DouxMatok 合作，推出了一種可以增加甜度的食品，該專利技術讓消費者嚐到更多的甜味，同時消費者卻沒有注意到口味的差異。

紐約大宗商品研究公司 J. Ganes Consulting 的總裁 Judith Ganes Chase 表示，歐洲和美國的糖消費量多年未見增長，也不太可能因替代甜味劑增加而增加糖消費。

這預示著長期糖類需求轉變，但偏偏糖市供應正在增加，呈現供應過剩、成交將趨於清淡的偏空走勢。紐約投資公司 50 Park Investments 顧問 Adam Sarhan 認為糖價將繼續走低。