大宗商品市場的潰堤 IMF看到了嗎？

國際貨幣基金 (IMF) 在 16 日公布《世界經濟展望》報告，將今年和明年的全球經濟成長預測維持在 3.9%，認為全球金融市場可應對升溫的全球貿易緊張局勢，但《彭博社》報導指出，IMF 未仔細審視大宗商品市場的走勢。

儘管全球股市和債市在過去兩個月有反彈的跡象，但大宗商品市場卻在上週遭拋售暴跌，彭博商品指數 (Bloomberg Commodity Index) 於 12 日大跌 2.76%，為 2014 年 11 月以來最大的單日跌幅。

彭博商品指數包含從石油、咖啡與鋅等 26 種原物料，該指數已從今年 5 月 23 日創下的高點 91.57 點下跌高達 9.53%，16 日收在 83.21 點，為去年 8 月以來的新低點。貿易戰對經濟成長造成的影響尚不明朗，而大宗商品價格較受總體經濟所影響，為下滑原因之一。

彭博商品指數走勢

資產管理公司貝萊德的執行長 Larry Fink 受訪時表示，全球貿易戰的緊張局勢，恐使整體市場大幅下滑，若川普政府確定對中國價值 2000 億美元的輸美商品課徵 10% 關稅，可能使美股下跌 10% 至 15%，而美國的 GDP 成長將在 2019 年趨緩。

而商品目前的表現，看起來比 Fink 的預測更可怕。美國農產品中，黃豆對美中貿易戰最為敏感，黃豆期貨從今年 3 月高點 1076.75 下滑至 840.25，跌幅達近 20%。

美國黃豆期貨走勢

另一方面，美股亦面臨一些問題，Bianco Research 數據顯示，企業良好的營收表現，對於股價的拉提有限，標普 500 指數企業已連續第 5 次在第 1 季繳出正向的營收，然而股價的成長，卻低於過去 5 年的平均成長。

此外，美股仍處於相對昂貴的水平，本益比達 21.3。

標普 500 指數本益比

歐洲部份，IMF 將歐元區的 2018 年經濟成長率下修 0.2% 至 2.2%，但歐元兌美元在 17 日上漲 0.05%，暫報 1.1716。