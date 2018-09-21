王興公開信稱要長期有耐心 劉強東案初步調查完成京東收漲

熱點新聞

· 對劉強東的初步調查已完成並轉交美檢方，京東聞訊漲超 1%

美國明尼阿波利斯警方稱，針對京東 CEO 劉強東的初步調查已經完成，現已轉交給檢方。檢方將審議所有證據，隨後決定是否起訴，但沒有設定截止日期。靴子落地一半，京東在美股盤初漲逾 1%，重回 27 美元的一周新高，收漲 0.04%。

· 王興公開信：無需在意短期股價漲跌 要「長期有耐心」

王興公開信表示，上市並不意味著耐心的結束，而是真正考驗耐心的開始。他用「既往不戀，縱情向前」結束了這封公開信，既呼應了沈南鵬在美團點評上市前的公開信，亦揭開了美團點評的新篇章。

· 美團獲准入恆生綜合大型、大中型股指數

恆指公司表示美團點評符合恆生綜合指數的快速納入指數規則要求，相關指數的成分股將於今年 10 月 5 日 (星期五) 收市後有下列變動，包括恆生綜合指數內恆生綜合行業指數資訊科技業、恆生綜合大型股指數、恆生綜合大中型股指數、恆生網路科技業指數，並於今年 10 月 8 日起生效。

· 阿里巴巴回應「馬雲轉走 1200 億家產」

9 月 20 日上午，阿里巴巴官方微博做出回應稱：連續幾日，一篇名為《阿里員工透露：馬總早移走 1200 億人民幣! 網友：不愧是老師》的文章被有組織的進行惡意傳播，阿里巴巴公司已經對此向警方報案。

· 亞馬遜「賦能」智能家居

電商巨頭亞馬遜正式升級語音助手 Alexa 和智能音箱 Echo 產品線，周四在其西雅圖總部舉行了新品發布會，介紹了 Alexa 在人工智慧助力下的新功能，並推出了一系列連接到 Alexa 的硬體，除了能使用在亞馬遜自身「廠牌」設備上，也能廣泛連接在第三方獨立設備。

· 第二季蘋果領跑高端智慧型手機市場

研究機構 Counterpoint 報告顯示，全球智慧型手機行業的利潤幾乎全部來自高端智慧型手機 (定價在 400 美元以上，約占全部智慧型手機銷量的五分之一)，其中蘋果第二季高端智慧型手機銷量排名第一，蘋果市占率為 43%，領先三星的 24%，OPPO 為 10%，華為為 9%，小米為 3%。

· 螞蟻金服副 CTO 胡喜：支付寶技術將全面開放

在 9 月 20 日舉行的雲棲大會 ATEC 主論壇上，螞蟻金服副 CTO 胡喜宣布，螞蟻金服金融科技正式全面開放，為行業提供完整數字金融解決方案。螞蟻金服及支付寶技術開放可分為三階段：2004 年成立之初，支付寶致力於用技術解決實際問題，這是 1.0 時代; 2015 年開始，螞蟻金服提出網路推進器計劃，發布螞蟻金融雲，將成熟的技術加速開放給合作夥伴，這是 2.0 時代; 2017 年 9 月，螞蟻金服董事長兼 CEO 井賢棟在阿里投資者大會上宣布，螞蟻金服已經實現自營業務的 100% 開放。

· 高通 CEO：與蘋果的冗長專利糾紛有望年內達成和解

高通 CEO Steve Mollenkopf 表示，公司與蘋果之間的法律糾紛僵局已經進入到一個新階段，一個雙方和解意願越來越強烈的階段。

· 特斯拉在兩周內獲得 1124 輛 Model 3 Performance 新訂單

特斯拉 Model Model 3 Performance 銷售情況非常不錯，最近兩周就賣出了 1124 輛，起售價 6.4 萬美元，意味著訂單銷量至少達到 7200 萬美元。

· 新款 iPhone 本周五正式發貨 消息稱兩款新機產能充足

本周五，iPhone XS/XS Max 即將迎來正式發售，首批訂單也即將開始配送、抵達用戶手中。新品產能方面，據來自工廠內部的消息稱，「現在兩款新機每小時的產能千台以上，而工廠是三班倒來生產，生產兩款手機的生產線在 24 條」。並由此預計兩款新機產能充足。

· 騰訊再以 3952 萬港元庫藏股 12.2 萬股，為連續第 10 日庫藏股

騰訊控股 9 月 20 日公告稱，騰訊控股再斥資 3952 萬港元庫藏股公司 12.2 萬股份。此為騰訊連續第 10 日庫藏股。

· 美交管局：Model 3 安全性高，每項測試均為滿分

9 月 20 日晚間，美國國家公路交通安全管理局發布了特斯拉 Model 3 電動汽車的安全等級報告。在每一項安全測試中，Model 3 都獲得了最高的「5 星」安全等級。之前，特斯拉 Model S 和 Model X 都已經獲得了類似的安全等級。如今，特斯拉的廉價車型 Model 3 在安全方面也絲毫不遜色。

· 特斯拉全球供應管理副總裁離職

特斯拉負責全球供應管理的副總裁 Liam O』Connor 已經離職，這意味著，在短短數周之內，至少已經有五名高管離開特斯拉。Liam 於 2015 年 3 月，從蘋果跳槽至特斯拉。

投研觀點

· 趣頭條股價「一日游」 賺金幣模式還能玩多久

金幣是趣頭條打造的虛擬貨幣，可以按比例兌換人民幣，具體的兌換比例與趣頭條的廣告收益掛鈎，廣告收益越高，金幣就越值錢，目前 1000 枚趣頭條金幣大約能換到 0.5 元人民幣。憑藉這種現金激勵機制，趣頭條很快便在三四線城市建立了大量用戶基礎。

截至 2018 年 7 月，趣頭條的日活躍用戶接近 1710 萬，月活接近 4880 萬人，活躍用戶平均每天登陸次數接近 10 次。平均每位用戶花在 APP 的時間接近 1 小時，用戶登錄率高達 95%。

但這樣做也是有代價的，趣頭條 APP 上線以來持續虧損，因為營收大部分都在「賺金幣」玩法中補貼用戶了。2016 年趣頭條的用戶補貼費用占凈收入的 81%，2017 年這個比例擴大到 87%。

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