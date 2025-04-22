越南下令嚴厲打擊轉口產品「洗產地」輸往美國
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-22 13:30
為避免美國祭出高額關稅，越南貿易部已發布一項指令，旨在嚴厲打擊將商品非法轉運至美國及其他貿易夥伴的行為。根據《路透》看到的一份文件顯示，這項指令已於 4 月 15 日生效。
越南貿易部警告指出，由於美國關稅導致的緊張局勢日益加劇，貿易欺詐可能會隨之增加。該部強調，如果不加以阻止這些欺詐行為，越南規避各國對進口商品實施制裁的努力將會更加複雜。
儘管指令並未明確指出與轉運欺詐相關的特定國家，但越南近四成的進口商品來自中國。美國曾公開指責北京利用越南作為轉運中心，以規避美國關稅。
根據這項指令，越南貿易部、海關及其他機構的官員被要求加強對進口商品的監管和檢查，以確定其原產地，特別是用於生產和出口的進口原材料。同時，越南將實施更嚴格的新程序，以檢查工廠並監督「越南製造」標籤的發放，特別是針對那些申請原產地證書數量突然增加的企業。
這項指令還指示官員，在必要時提出「防止非法轉運的具體措施」。據報導，此指令是在美國總統川普宣布關稅後不久，越南政府辦公室於四月初召開緊急會議後發布的。
越南貿易部強調，若不防止貿易欺詐，可能會導致各國對進口商品採取制裁措施，進而嚴重損害越南依賴對美國出口和外國製造商大量投資的增長模式。此前，川普政府曾對越南徵收 46% 的「對等」關稅，目前暫停至七月，若恢復實施，將對越南經濟造成嚴峻挑戰。
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