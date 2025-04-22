越南下令嚴厲打擊轉口產品「洗產地」輸往美國

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-22 13:30

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為避免美國祭出高額關稅，越南貿易部已發布一項指令，旨在嚴厲打擊將商品非法轉運至美國及其他貿易夥伴的行為。根據《路透》看到的一份文件顯示，這項指令已於 4 月 15 日生效。

越南貿易部警告指出，由於美國關稅導致的緊張局勢日益加劇，貿易欺詐可能會隨之增加。該部強調，如果不加以阻止這些欺詐行為，越南規避各國對進口商品實施制裁的努力將會更加複雜。

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儘管指令並未明確指出與轉運欺詐相關的特定國家，但越南近四成的進口商品來自中國。美國曾公開指責北京利用越南作為轉運中心，以規避美國關稅。

根據這項指令，越南貿易部、海關及其他機構的官員被要求加強對進口商品的監管和檢查，以確定其原產地，特別是用於生產和出口的進口原材料。同時，越南將實施更嚴格的新程序，以檢查工廠並監督「越南製造」標籤的發放，特別是針對那些申請原產地證書數量突然增加的企業。

這項指令還指示官員，在必要時提出「防止非法轉運的具體措施」。據報導，此指令是在美國總統川普宣布關稅後不久，越南政府辦公室於四月初召開緊急會議後發布的。