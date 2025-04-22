不開放就加稅！美要求給亞馬遜沃爾瑪完全市場准入權 印度9000小零售商危在旦夕

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-04-22 15:20

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英國《金融時報》今 (22) 日引述產業人士、遊說人士與美國官員的話報導，華府打算在涉及食品、汽車等多個領域的美印貿易協定談判中，敦促印度總理莫迪領導的政府為電子商務創造公平的競爭環境。美方認為，印度的限制措施如限制外國直接投資和阻止美國公司出售自有庫存的規定是不公平的障礙。

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上述議題是兩國更廣泛貿易討論的一部分，涉及食品、汽車和技術，若在 90 天內未達成協議，印度出口將面臨 26% 的關稅威脅。印度官員和貿易商警告，開放電商行業恐重創印度 9000 萬家小型零售商。

沃爾瑪執行長董明倫 (Doug McMillon) 和亞馬遜前執行長貝佐斯周一 (21 日) 在跟美國總統川普和政府官員的會議中，都對印度向外國電商公司設置障礙表達擔憂。沃爾瑪為印度最大電商平台 Flipkart 的母公司。"

美國試圖在印度這個全球人口最多的國家開拓零售業，這使得貝佐斯和董明倫與亞洲首富安巴尼展開競爭，後者的信實集團是印度最大零售商，擁有多個電子商務平台。

印度僅允許美國電商作為其他公司銷售產品的線上市場運作，但印度本土零售商則可透過自家平台生產、擁有和銷售商品，華府則將此稱為「非關稅壁壘」，同時限制外國對零售業的直接投資。

零售業顧問公司 Technopak Advisors 主席 Arvind Singhal 指出，自 2006 年以來，美國一直試圖開放印度國內市場，但一直受阻。

不願透露姓名的業內高層向《金融時報》指出，除印度限制庫存外，美國零售商還面臨印度標準局的反覆產品檢查。作為談判的一部分，川普政府正在跟美國電商平台密切協調。

白宮、亞馬遜、沃爾瑪和信實集團均未回應置評請求。

與此同時，Flipkart 今日則宣布，其控股公司將把總部從新加坡遷回印度，其母公司沃爾瑪打算將這家擁有 17 年歷史的公司上市。

許多印度新創公司曾為了更易籌資和少繳點稅而選擇在海外設立總部，現在則正排隊從新加坡和美國等金融中心遷回，因為在一個不允許雙重上市的國家，IPO 前景更好。

Flipkart 在 2007 年開始在網上銷售書籍，並發展成為在印度與亞馬遜競爭的龐然大物。2011 年，該電商將控股公司遷至新加坡。

沃爾瑪於 2018 年收購 Flipkart 的控股權，這也使沃爾瑪獲得 Flipkart 當時擁有數位支付公司 PhonePe 的擁有權。

2022 年，PhonePe 從 Flipkart 分離出來，並將總部從新加坡遷至印度。