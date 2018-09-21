對劉強東的初步調查已完成並轉交美檢方 京東聞訊漲超1%

據彭博社消息，美國明尼阿波利斯警方周四稱，針對京東 CEO 劉強東的初步調查已經完成，現已轉交給檢方。

當地 Hennepin 縣的檢察官 Mike Freeman 表示，檢察機關會審議所有的證據，隨後作出是否提起訴訟的決定，從現在到作出決定前並沒有截止日期，但檢方在作出決定前會保持緘默。

雖然警方的具體調查結果以及檢方下一步行動未知，靴子至少落下一半緩解了不確定性風險，周四美股盤初，中概股京東漲幅從 0.2% 迅速擴大至 1.3%，股價重新站上 27 美元，接近周內最高。

但美股開盤半小時後，京東股價漲幅就開始收窄，周四僅收漲 0.04%，報收 26.93 美元，盤後微跌。這一股價是上周五以來周內最高，周三起股價明顯回漲。

本周京東股價累跌近 4%，周一（9 月 17 日）波動較大，盤中跌超 6.5%，盤中和收盤均創逾一年半新低，至不足 26 美元，主要與摩根士丹利下調京東目標價有關，今年以來股價接近腰斬。

摩根士丹利雖維持「中性」評級，但將京東目標價從 37 美元大幅削減至 25 美元，創華爾街預期最低。理由是京東的 GMV 增長繼續放緩、利潤率變薄、過快增長的投資支出會拖累今年和明年的凈收益。分析稱，此舉可能會帶動華爾街其他分析師也下調目標價，京東股價短期內或繼續承壓。

果然，券商 CLSA 在今日（周四）下調了京東評級從「跑贏大盤」到「跑輸大盤」，將目標股價從 38.80 美元削減至 29 美元，認為從宏觀環境和監管不確定角度出發，京東比其他的中國網路與電信公司面臨更大困難。彭博社統計顯示，京東目前有 23 個「買入」、14 個「持有」和 1 個「賣出」評級，華爾街的平均目標股價是 40 美元。

從自身來看，京東第二季財報並不算利多。8 月 16 日披露的財報顯示，今年第第二季，京東持續經營業務的凈虧損額約為分析師預期的八倍，持續經營業務的凈利潤年增率下降約 51%。第二季凈營收 1223 億元人民幣，年增率增長 31.2%，年增率增速創上市以來最低。

公司還可能面臨法務糾紛和巨額計劃外開支。上月末到本月初，劉強東涉案消息傳出後，三家美國律所宣布調查京東失實披露劉強東案情，京東或面臨集體訴訟。9 月 5 日當天，京東股價跌近 11%，兩日累跌約 16%，市值累計蒸發逾 70 億美元。

從外部環境來看，京東有追隨全球貿易緊張趨勢下整體中概股波動的傾向，並且面臨拼多多等新晉競爭對手崛起的壓力。華爾街見聞旗下的全天候科技曾提到，拼多多在 9 月 13 日暴漲 30%，市值超過了 360 和網易，位列中國網路科技企業第六，與京東市值差距縮小至 70 億美元。

而隨著美團上市，京東在中國網路科技企業中的市值優勢進一步收窄，中國科技巨頭的市值排名已經再度更新。9 月 20 日，美團點評在港交所掛牌上市，開盤後大漲 5.7%，報 72.95 港元，市值突破 4000 億港元（約合 509.9 億美元），超越了京東市值（逾 386 億美元）。這令京東成為排在 BAT 和美團之後的中國網路企業第五。

京東更像是劉強東一個人的王國。即便是在 AB 股權較為常見的科技公司中，像劉強東這樣對京東的掌控也是較為罕見的存在。據華爾街日報，京東內部的公司條款規定，董事會不得在劉強東未出席的情況下，召開正式會議。也就是說，沒有劉強東在場，京東的董事會就無法正常開會。

從財報不及預期炸雷到突發事件，今年京東股價可謂風雨飄搖：

除了陷入與阿里和拼多多等多線纏打苦鬥等原因，可能只有從 2016 年第三季開始就一直大筆減持京東的高瓴資本看透了一切。高瓴資本的京東持倉數從 2014 年第四季的 1.5 億股降到了 2018 年第二季的 2000 萬股。

對於京東而言，高瓴資本與騰訊不僅是貴人，也是最為虔誠的信眾，但情況在 2016 年底發生了變化：陪伴京東走過艱難歲月之後，高瓴資本隨京東股價上漲一路減持，已淡出京東大股東行列；如今唯有騰訊旗下黃河投資與當年「抄底」的沃爾瑪仍在堅守，劉強東本人的增持應該值得期待。