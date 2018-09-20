京東第四大網路公司地位如何被奪走？

熱點新聞

• 美團點評上市：首秀漲 5.29%，市值近 4000 億港元

港交所第二隻同股不同權股票美團點評上市，開盤大漲 5.65%，收盤漲 5.29%，市值一度突破 4000 億港元，超過小米和京東。在超過 2000 億的超級大盤股中，美團創下 7 年首日漲幅最高紀錄。

• 馬雲：未來會像關心孩子一樣關注阿里

馬雲表示，退休不等於離開阿里，只要公司召喚，自己隨時都在，但不會去做董事長、CEO 應該做的事。經濟形勢不好的時間會比大家想象的更長，但這也是企業加速發展的機會。

• 亞馬遜廣告收入有望躍居美國前三 僅次於臉書和谷歌

亞馬遜風頭正盛，市值一度飆升到兆規模，電商已經無法滿足它的胃口，這頭巨無霸正脫去叫做電商的「舊衣」，穿上一件叫做廣告的「彩衣」。華爾街見聞援引分析稱，到 2020 年，亞馬遜將在北美廣告市場擁有 80 億美元的市佔率。

• 遊戲投資高管離職 騰訊遊戲戰略調整前奏？

正值騰訊面臨挑戰之際，騰訊一名遊戲投資高管自行宣布離職。1 月至今，騰訊市值已經蒸發近 1/3，多款熱門遊戲下架，傳聞甚至稱「吃雞」遊戲也難倖免。

投研觀點

• 「牛骨」美團能否持續大漲? 這裡是多空觀點大合集！

歷史虧損高達 500 億的美團點評來了！展望未來，千億美金市值之路必將坎坷而艱辛。

• 京東失寵：300 億美元市值如何消失

京東市值已經從一個季度前高點的 654 億美元，下降到如今的 372 億美元，市值第四大網路公司的地位被美團奪走。

• 美銀美林：美股大牛市已死 接下來將發生這些事

在最新研報中，美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 指出，流動性過剩迎來終結，美股帶來的超額回報也將隨之結束，將大牛市置於死地。取而代之的是更低的回報率，其中較為薄弱的大多是在經濟復甦期間苦苦掙扎的資產。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：