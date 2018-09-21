業績指引遜於預期 美光科技盤後暴跌 振幅12%

雖然上個財季盈利超預期，但美國晶片巨頭美光科技對本財季的業績預期比市場遜色，承認國際貿易相關的負面影響，盤後股價迅速轉跌。

美東時間 20 日本周四，美光科技盤後公布，截至公曆 8 月 30 日的第四財季，調整後每股收益（EPS）3.53 美元，高於市場預計的 3.33 美元，當季營業收入 84.4 億美元，也高於市場預期的 82.5 億美元。

美光科技股價周四收漲逾 2%，收創兩周新高，財報數據公布後，盤後股價進一步走高，盤後漲幅一度擴大到 5% 以上。

但在此後的電話會議上，美光科技的公布的本財季營業收入和 EPS 均不及市場預期。其預計，第一財季營收為 79-83 億美元，市場預期 84.54 億美元，當季非 GAAP 下 EPS 為 2.88-3.02 美元，市場預期 3.10 美元。

美光科技首席財務官在電話會議上稱，近期毛利將受到中國貿易行動的影響，影響將在 50 到 100 個基點。

此後美光科技股價盤後迅速轉跌，截至最近一次更新，跌超 7%。

作為全球三大內存供應商之一，美光科技有接近 50% 的營收來自中國市場，美光還是阿里巴巴、華為、騰訊、百度等中國網路企業的服務器 SSD 模組供應商。

華爾街見聞曾提到，今年 7 月美光科技的股價就因中國的新聞影響而下跌。

7 月 3 日福州市中級法院裁定，對美光科技發出「訴中禁令」，其部分閃存 SSD 和內存條 DRAM 將暫時禁止在中國銷售。當天，美光科技股價一度深跌 6.3%，高通、恩智浦、博通等晶片股全線下挫。