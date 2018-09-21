〈財報〉無畏供需波動 美光看好中短期 大力投資研發

晶片商美光 (MU-US) 週四 (20 日) 公布的財報擊敗了華爾街的目標。然而，其未來展望不佳，使股票上漲後盤後下跌。

美光股價週四收盤上漲 2.22%，盤後下跌 6.97% 來到 42.85 美元。

美光股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

總部位於美國愛達荷州 Boise 的美光公司生產 DRAM、Nand、和 Nor 存儲晶片和數據存儲系統，適用於從智能手機、到電腦、到汽車、和工業等設備。

美光最新一季財報，截至 8 月 30 日，顯示：

每股純益 EPS 年增 75%，為 3.53 美元，高於分析師預計的 3.34 美元。

營收年增 38%，為 84.4 億美元，高於分析師預計的 82.5 億美元。

調整後毛利為 61.4%，較去年同期 51.3% 高。

美光高曾在電話會議上表示，微處理器的短缺正在損害計算機的出貨量，一些客戶的庫存減少將對本季的需求造成壓力。美光執行長 Sanjay Mehrotra 表示，內存晶片的潛在需求依然強勁，短期波動並未預示著廣泛的低迷。

美光曾一度公布過連續 8 季度的 19% 以上營收年增率，分析師認為此表現應較難延續，尤其是供應量成長的情況下。美光於 2016 年曾虧損過，也顯示此行業的波動性較大。然而，美光表示，其業務不只包含手機及電腦，也涵蓋「新興」市場，如車輛、伺服器等。

此前彭博社報導，稱三星 (005930-KR) 正在降低明年 DRAM 和 Nand 晶片產量的增長預期，使美光股價小漲。報告稱，三星希望通過保持供應緊張來提振內存晶片價格。

三星是全球最大的 DRAM 和 Nand 生產商。三星、SK 海力士、和美光主導著存儲晶片的供應。

在投資方面，美光財年將砸 105 億美元的研發費用，而資本支出將用於提升生產技術，而非產量。同時，美光也預計產能過剩的儲存行業會在 2019 年上半年有所緩解。

展望未來，對於本季度美光預計每股純益 EPS 為 2.95 美元，營收為 81 億美元。華爾街預計美光營收應達 84.4 億美元，EPS 應落在 3.06 美元，都比美光自己預估的數字還高。

美光高層表示，該公司受到美中貿易爭端關稅的影響。