元晶新產能到位 年底營收比重上看7-8成 Q3業外進帳約2億元

受中美貿易戰影響，大陸「531 新政」削減太陽能發展補助，太陽能供應鏈價格殺到見骨，電池廠積極轉型發展下游模組、系統，元晶 (6443) 投資大模組廠甫於今年 5 月啟用，年產能達 500MW，占營收比重拉升到五成，預計到年底可望拉升到 7-8 成，未來追求高效 PERC 電池、模組產能自給自足。元晶電池產能約 900MW，全數以 PERC 電池為主，由於全球太陽能電池產能供過於求，價格疲弱，為了擴大出海口，元晶去年初購入位於屏東大慶工業區約 1 萬 4,342 坪土地，第一期 7,000 坪土地，興建樓地板面積 1.2 萬坪廠房，目前 500MW 產線模組完工投入量產。



因應模組事業發展，收款天數拉長，元晶處分厚固、厚聚等電廠轉投資事業，以提高手中營運資金，第三季處分厚固交易金額約 3.4 億元，法人推估約有 2 億收益進帳。



元晶分析，太陽能電廠系統走向大型化，明年有數個 50MW 大型電廠將裝機，一旦拉貨，裝機作業必須在 3 個月完成，因此模組材料技術、組裝能力，以及成本控制更顯重要，惟大型電廠接單，中小型模組無法完全吃下，而大模組供應利基就此顯現。



目前元晶 900MW 電池產能以供應模組事業為主，多餘產能才會外售，若是 2 條模組全滿的話，之後才會考慮布建第 3 條 400MW 的產線，一旦第 3 線開出，即可去化本身電池產能。



中美貿易戰火燒向太陽電池，美國宣布對中國進口太陽能電池以及零組件課徵 25-30% 關稅，元晶分析，近期東南亞國家採購有增加趨勢，主要電池每瓦價格為 32 美分，即使加上三成關稅，成本落在 41-42 美分，仍低於美國內部 45 美元。