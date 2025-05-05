今年輕薄款、明年折疊機 蘋果醞釀iPhone重大變革

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-05-05 07:50

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科技媒體 The Information 披露，蘋果 (AAPL-US) 正準備對 iPhone 產品線進行重大改革，包括今年將推 5.5 毫米超輕薄新機、明年推出摺疊機，以及實現全螢幕顯示。

在今年稍後推出 5.5 毫米超薄的新款 iPhone，並預計在 2026 年推出一款可折疊手機。同時，蘋果還計劃將 Face ID 和感測器移至螢幕下方，去除難看的「藥丸螢幕」，以實現真正的全螢幕設計。

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報導稱，蘋果今年將推出一款厚度約 5.5 毫米的超薄 iPhone，這將是該公司有史以來最薄的手機，也是目前市場上最薄的智慧型手機之一。蘋果希望藉此促使消費者更頻繁地升級他們的手機，解決用戶因每年「擠牙膏」式小幅升級而延遲換機的問題。

蘋果也計劃在 2026 年推出首款折疊 iPhone，這款手機將採用書本式折疊設計。展開後的螢幕尺寸將接近 8 英寸，而合上的時候，外螢幕尺寸將接近 5.7 英寸，完美契合「便攜性」與「大螢幕體驗」之間的平衡。這款可折疊 iPhone 的推出，將為蘋果的產品線增添更多創新元素。

此外，蘋果將於 2026 年推出的 iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max 機型中，將目前螢幕上方的感測元件全數隱藏到顯示螢幕下方，這樣的改變意味著螢幕上熟悉的「藥丸」形狀動態島設計將不再存在，螢幕整體將更接近「真 · 全螢幕」的設計。

除了超薄型 iPhone 和可折疊 iPhone，蘋果計劃在 2026 年對 iPhone 的發布節奏進行調整。蘋果透過調整 iPhone 發布的時間窗口（分階段發布），可以更有效地管理生產，減少同時需要大量生產工人和設備的壓力。

蘋果通常在夏季開始生產新款 iPhone，為秋季發布做好庫存準備。而發布後的訂單量會在冬季假期購物季節達到高峰，隨後生產逐漸減少。這樣一來，蘋果的製造合作夥伴就難以維持全年同樣數量的工人和設備。因此，蘋果調整發布計劃，逐步推出不同型號的 iPhone，可以幫助解決這個問題。

市場分析公司 Asymco 創辦人 Horace Dediu 表示，提前發布更高端機型，並在之後推出低端機型，可能促使消費者首先購買更昂貴的機型。