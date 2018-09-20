慶騰董座等人涉嫌違反證券交易法遭搜索 股價跳空跌停鎖住

慶騰 (4534) 受到遭檢調搜索利空消息，今天股價跳空跌停鎖住，掛賣張數 3600 多張。慶騰指出，檢調於昨天至公司調查，公司也已配合提供相關資料，並協助檢調釐清案情，該調查對公司財務業務無重大影響。據了解，慶騰精密科技遭檢舉以虛偽交易美化公司財報，王姓負責人等高層在公司發布營收大幅成長的重要訊息前，利用他人帳戶買進股票，以此套取股價上揚的價差，涉嫌違反證券交易法財報不實、證券詐欺及內線交易等罪嫌。



檢調指出，慶騰被控在 2016 年間以公司發行可轉債時，虛增交易估計達 8 億元，營造交易熱絡假象，藉此美化公司不實財報，實際卻有約 3.2 億元未能收回；另外，在公司公告營收大幅成長前，再以人頭戶內線交易買進慶騰公司股票，並在股價上揚後倒貨，非法套利逾 3000 萬元。



苗栗地檢署昨天指揮調查局台北市調查處，搜索慶騰精密位於苗栗縣頭份市總公司以及王姓負責人等人於台北、新竹、苗栗、台中住處 11 處，傳喚王姓負責人等 16 人到案。



慶騰精密創立 1993 年，產品包括粉末冶金、金屬粉末射出、粉末鍛造、鍛造的服務，2003 年掛牌上櫃，研發出的「全機械式電動工具四段變速齒輪箱」，獲機械類「2017 台灣精品獎」，目前有台灣頭份廠、台灣中壢廠、中國昆山廠、中國中山廠等生產製造基地。