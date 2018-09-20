網龍前7月每股虧0.59元 股價短線漲幅37%創波段新高

中華網龍 (3083) 因短線漲幅達 37%，應主管機關要求公佈 7 月自結稅後淨損 1800 萬元，每股虧損 0.19 元，較去年同期轉虧。累計前 7 月每股稅後虧損 0.59 元。網龍股價自 9 月 11 日低點 33.9 元上漲至昨天高點 46.55 元，短線漲幅達 37%，外資 9 月以來也買超 545 張，股價走勢強勁，創下波段新高。



網龍這波大漲，主要受惠於推出重量級新作《吞食天地 M》，該遊戲 IP 力道強勁，在華人世界中為經典作品，被市場寄予厚望，以《吞食天地 M》事前登錄人氣高漲並突破 10 萬人大關來看，預期推出後可望帶動網龍業績攀高。



其實網龍近幾年積極調整公司體質，網龍指出，其實公司已逐步降低營運成本及費用，但因沒有主力遊戲上市，使得公司無法轉盈，這也意味，只要有好的遊戲推升，公司轉盈機會相當大，也讓法人預期，網龍第四季轉虧為盈有望，不過今年恐仍是呈現虧損狀態。