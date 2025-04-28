美對東南亞太陽能課重稅 元晶：美廠上門洽詢度增加
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-28 15:49
美國川普政府近日核定向東南亞國家的太陽能產品課徵重稅，最高稅率達驚人的 3521%，元晶 (6443-TW) 今 (28) 日表示，近期有感受到美國商家詢問合作機會增加，但也坦言短期東南亞傾銷至台灣數量恐會增加，長期東南亞製造成本將被拉高。
元晶指出，此次川普政府的向東南亞的太陽能產品課徵關稅，主要有兩面向，一是除了針對反補貼以及反傾銷的問題外，也希望抑制反規避及反走私，主要因市場時有傳聞太陽能電池製造到印刷導電膠之前以及模組組框前，將接近成品運送到部分國家，進行最後一道的加工，再出口至美國來規避高額關稅。
而川普對東南亞的高關稅，對於台灣製造業而言，除了美國商家近期詢問合作的機會增加之外，短期東南亞進口傾銷台灣恐會增加，但長期來看東南亞各國會對美國高關稅做出因應，使得東南亞純製造的成本被拉高。
不過，元晶坦言，台灣政府相關單位雖有針對部分協助海外廠商規避或走私的台廠進行關切，但公司也期望政府單位能夠針對海外低價傾銷的太陽能產品進行像美國一樣的雙反以及反規避的審查，協助確保台灣不會陷入此高關稅的倒貨或協助規避及走私的國家。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇