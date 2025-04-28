美對東南亞太陽能課重稅 元晶：美廠上門洽詢度增加

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-28 15:49

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元晶指出，此次川普政府的向東南亞的太陽能產品課徵關稅，主要有兩面向，一是除了針對反補貼以及反傾銷的問題外，也希望抑制反規避及反走私，主要因市場時有傳聞太陽能電池製造到印刷導電膠之前以及模組組框前，將接近成品運送到部分國家，進行最後一道的加工，再出口至美國來規避高額關稅。

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而川普對東南亞的高關稅，對於台灣製造業而言，除了美國商家近期詢問合作的機會增加之外，短期東南亞進口傾銷台灣恐會增加，但長期來看東南亞各國會對美國高關稅做出因應，使得東南亞純製造的成本被拉高。