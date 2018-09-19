〈智慧能源週〉元晶年底前模組產能滿載 明年高效模組需求看旺

太陽能廠元晶 (6443-TW) 屏東大模組廠現有產能 600MW(百萬瓦)，元晶今 (19) 日表示，若模組營收占比達到 7 成以上，就可跨越損平門檻，預期第 4 季模組營收占比將從目前的 5 成提升至 7 成，年底模組產能可望滿載，且明年市場對高效模組的需求將持續攀升，將視需求決定是否加開 300-400MW 產線，使規模一舉拉升至近 1GW(十億瓦)。

元晶屏東大模組廠建廠已於今年 4 月底正式啟用，為台灣最大太陽光電模組廠，目前已開出 2 條自動化產線，年產能達 600MW，元晶表示，若模組營收占比達到 7 成以上，就可跨越損平門檻，8 月單月已成功獲利，但 9 月由於受限大型新客戶認證時程，獲利表現可能受到影響，預期 12 月模組產能可望滿載。

元晶目前模組產能 600MW；電池產線僅生產高效 PERC 電池、產能達 900MW，目前產能利用率約 5 成，其中，600MW 電池產能自用、其餘 300MW 外售。元晶表示，第 3 季模組與電池營收占比各半，預估第 4 季在私人小型電站年底前搶裝潮發酵帶動下，模組營收占比將拉升至 7 成，力拚單季轉盈。

展望明年，元晶指出，在政府推動大型太陽能電站發展下，明年對高效模組的需求可望持續攀升，目前大案場裝置容量多達到 50MW 以上，需要產能夠大的模組廠，才得以應付如此大規模的產量，預期明年模組廠大者恆大趨勢會更加明顯。

元晶透露，明年屏東模組廠現有產能，可能不足以應付高漲的需求，模組廠還可新增一條 300-400MW 產線，但產線是否加開，取決於訂單量是否能達到新產線產能的一半以上，若新產線加入生產，屏東模組廠產能就可望達到近 1GW。

元晶今日在「2018 台灣智慧能源週」推出全新「神盾 (Aegis)」系列模組，該系列除經認證安全無毒外，且是專為台灣的鹽灘、埤塘等，高濕、高熱、強風、高鹽分等特殊環境所設計，具備在鹽灘等高鹽分海岸環境 60 年以上的超強防護力。