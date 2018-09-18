中國要穩住投資保持正常增長 加大對外貿企業信貸支持--國常會

中國國務院常務會議周二表示，要按照既不過度依賴投資、也不能不要投資、防止大起大落的要求，穩住投資保持正常增長；完善出口退稅政策，加大對外貿企業，尤其是中小微企業信貸支持。

中央人民廣播電台中國之聲報導援引國常會稱，在當前國際形勢錯綜覆雜情況下，要進一步激發市場活力，一個關鍵舉措是要加大簡政減稅降費力度，要把減稅降費措施切實落實到位，同時要抓緊提出降低社保費率方案，與征收體制改革同步實施。

“今年以來，我國固定資產投資增速回落，有些地方基礎設施投資同比下降，要貫徹黨中央國務院部署，聚焦補短板擴大有效投資。”會議表示。

會議提出，要加大“三區三州”等深度貧困地區基礎設施、交通骨幹網絡特別是中西部鐵路公路、樞紐和支線機場、水利等農業基礎設施，生態環保重點工程、技術改造升級和養老等民生設施建設，引導金融機構支持補短板項目建設，地方政府要將專項債券已籌集資金落實到補短板項目，吸引民間資本參與建設。

在減稅降費方面，會議強調要按照國務院明確的“總體上不增加企業負擔”的已定部署，在機構改革中確保社保費現有征收政策穩定，有關部門要加強督查，嚴禁自行對企業歷史欠費進行集中清繳。

為進一步擴大開放，保持進出口穩定增長，會議還確定，推進貿易便利化，今年將進口和出口整體通關時間、進出口監管證件再壓減1/3，並降低通關費用；降低進出口企業成本，完善出口退稅政策，擴大出口信用保險覆蓋面，鼓勵金融機構增加出口信用保險保單融資和出口退稅賬戶質押融資，加大對外貿企業尤其是中小微企業信貸支持。

中國國家發展和改革委員會投資司副巡視員劉世虎周二表示，基礎設施投資增速放緩，新開工項目計劃總投資大幅回落，反映出投資增長後勁不足，需要加大基礎設施領域補短板力度、穩定有效投資。

美國總統特朗普周一表示，將對價值約2,000億美元中國進口商品征收10%關稅；但蘋果AAPL.O與FitbitFIT.N的智能手表，以及自行車頭盔、兒童汽車座椅等消費品則排除在征稅清單之外。

路透北京9月18日

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