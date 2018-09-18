金銀業貿易場推出優化措施打擊倫敦金騙案

近期以倫敦金交易為名的案件再度引起關注，本港金銀業貿易場推出一系列優化措施，令公眾能更容易識別貿易場行員與其他在本港經營場外黃金交易的機構。

措施包括制訂向公眾公開的「觀察行員名單」，將行為失當的行員列入名單內，並密切監察有關行員行為操守，又會向嚴重行為失當的行員發出公開譴責信，或定期向公眾公佈曾被發出公開譴責信的行員名單，亦會向行為失當的行員實施紀律處分，包括暫停巿場交易、減少行員可交易產品種類或吊銷行員資格等。貿場亦會向公眾公佈疑似而非本場行員公司的名單。

另外，貿易場建議客戶盡可能親臨行員辦公室開立投資帳戶，如未能親身辦理，就必須經行員官方網站系統辦理。行員必須確保開戶程序以令人滿意方式進行，並須委任已註冊人士負責核實開戶人士身分。除非是客戶主動要求，而且被授權人士是客戶直系親屬，否則不應接受第三方授權指示。

金銀業貿易場亦已制作全新投資者教育宣傳影片，於網頁(www.cgse.com.hk)播放，提醒投資者「正確開戶程序」、「保証金要求」、「第三方授權」等事項。

來源：港台

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