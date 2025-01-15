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〈台幣〉川普一席話股匯臉綠 貶近1角收33.065元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-15 19:10

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〈台幣〉川普一席話股匯臉綠 貶近1角收33.065元。(圖：shutterstock)

美國去年 12 月生產者物價指數 (PPI) 數據意外降溫，但美國總統當選人川普上任在即，他宣稱將成立「對外稅務局」，再度引起股匯動盪，亞幣今 (15) 日表現不同調，新台幣兌美元跟隨台股跌幅擴大，再度被打回 33 元，終場以 33.065 元作收，貶值 9.4 分，台北及元太外匯市場總成交值 16.705 億美元。

受到權值電子股走弱影響，台股今天開低走低，終場重挫 282.95 點，下探至 22514.57 點，半年線大關又告失守。新台幣兌美元今天以 32.97 元開盤後，隨即失守 33 元整數大關，盤中最低下探 33.081 元。


外匯交易員指出，央行昨天加大力道進場調節，但外資今天偏向匯出，央行並未強力與其對作，此外，進口商與投信亦有伺機進場買美元，而出口商態度轉趨惜售。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.44%，歐元則升值 0.50%，日元亦升值 0.41%，星幣升值 0.19%，韓元升值 0.11%，而人民幣維持小幅貶值，新台幣貶值 0.28%，在主要亞幣中較為弱勢。

美國總統當選人川普周二表示，上任後將成立一個名為「對外稅務局」(External Revenue Service) 的新部門，主要業務就是徵收來自外國的關稅、稅費和其他收入。

外匯交易員表示，川普言論一出，再度引發市場對於美國通膨上升的擔憂，不過，上月 PPI 數據意外降溫，與上周強勁的就業報告形成對比，外界關注聯準會縮減降息幅度的態度是否出現鬆動，而周三即將公布的消費者物價指數 (CPI) 報告，將是一大關鍵。

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新台幣匯率貶值

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美元/台幣33.0650.28%
歐元/美元1.0301-0.06%
日元/美元0.0063710.00%
韓元/美元0.000684990.00%
人民幣/美元0.136390.00%

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