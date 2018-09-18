德微投資亞昕科技效益發酵 進一步跨足中高階車用二極體市場

德微科技 (3675) 今天表示，以新台幣約 1000 萬元投資晶圓廠亞昕科技 60% 股權效益，自下半年開始發酵，除連續帶動今年 7、8 月份合併營收年增率表現走高外，垂直整合綜效也漸漸推廣至公司產品中；例如高階車用二極體市場，德微看好結合亞昕科技原先已具備的車用晶片相關技術與車廠認證，加上公司本身自動化生產能力和客戶群，預計亞昕科技明年轉虧為盈，進一步推升德微整體獲利表現。德微表示，投資亞昕科技主要看中亞昕擁有車用二極體重要玻璃光罩晶圓披 (Photo Glass) 技術，且已獲得部分車廠認證，更是德微進一步跨足中、高階車用二極體市場的機會；其次，德微深坑廠稼動率已滿載、無擴產空間，投資亞昕科技時、並同步取得其桃園廠全數封測產線與完整廠務設施，是為擴大車用二極體市場佔有率預作準備。



德微表示，亞昕科技在車用二極體產品線相當全面，可相當滿足車廠對整流二極體一次性採購需求；目前在電動車部份，各國政府均以發展電動車為未來主要政策趨勢，MOSFET 相關產品需求可望倍增，而德微自亞昕科技所取得之封裝線大多為包含 MOSFET 在內產品完整封裝線，故此將會是德微未來拓展車用市場之關鍵、更可利用目前小訊號產品缺貨時期，將原先之產品線搶進中、高階市場。



德微自身近幾年跨足車用二極體市場後，出貨量逐年呈現倍數成長，上半年車用二極體出貨量占整體產品出貨比重逼近 5%。德微表示，與亞昕科技產品結合後、可望再加快拓展車用市場占有率，再結合亞昕科技車載專用晶片技術，連同德微自動化生產能力，預期可望發揮更大綜效；對此、大客戶對於這次投資亞昕科技表示認同。



德微進一步表示，預計兩年內，要將桃園廠構置成為較原深坑廠更加自動化的智能工廠。例如獨立自行研發完成的射出成型專用機器手臂，在現有深坑廠，因限於廠房面積不夠難以施展，而目前規劃將深坑廠的前段製程遷移至桃園廠、屆時將可大量減低射出成型站之人事成本、亦可提升其品質水準。電性檢測工序、品質信賴測試與成品包裝倉儲等後段製程則仍留在深坑廠。



德微今年 1 至 8 月合併營收均保持在新台幣 1 億元以上，7 月起亞昕科技開始挹注營收貢獻後，7、8 月的年增率表現亦分別達 39.3% 與 11.8%，垂直整合與產能擴充正面效益均已逐步顯現，而未來將更專注於拓展汽車電子領域應用範圍，朝向更高階精密領域發展，同時保持車用二極體出貨量維持將持續深耕高階二極體市場、掌握新一波成長動能。

