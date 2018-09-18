陽明船隊今再添萬TEU級新軍「旺明輪」 10月5日投入亞洲/地中海航線

陽明海運 (2609) 今(18)日在日本今治造船株式會社廣島船廠舉辦新船 14,000 TEU 級全貨櫃輪「旺明輪」(YM Wellbeing)命名暨交船典禮儀式。「旺明輪」為陽明海運向日本正榮汽船株式會社租入的第一艘 14,000 TEU 級全貨櫃輪，委由正榮汽船母公司今治造船所建造，是陽明海運船隊中第 16 艘 14,000 TEU 級全貨櫃輪。該船型可裝載約 14,220 個 20 呎標準貨櫃，配備有 1,000 個冷凍櫃插座，船舶全長 366.44 公尺，寬 51.2 公尺，最大吃水 15.524 公尺，設計船速可達 23 節。



「旺明輪」預計將於今年 10 月 5 日正式投入亞洲 / 地中海 (MD2) 航線，提供亞洲地區與地中海區間之貨 (人載) 運送。該航線之靠港順序為：釜山(Pusan)–青島(Qingdao)–寧波(Ningbo)–上海(Shanghai)–高雄(Kaohsiung)–蛇口(Shekou)–新加坡(Singapore)–比雷埃夫斯(Piraeus)–拉斯佩齊亞(La Spezia)–熱那亞(Genoa)–濱海福斯(Fos Sur Mer)–比雷埃夫斯(Piraeus)–新加坡(Singapore)–香港(Hong Kong)–釜山(Pusan)。今日典禮由今治造船主持，邀請陽明海運董事長謝志堅的夫人陳惠莉擔任「旺明輪」之命名擲瓶人。

