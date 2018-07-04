終端客戶遞延拉貨 德微6月營收下滑9.39% 7月可恢復成長軌道

德微 (3675) 公佈 6 月合併營收 1.04 億元，較去年同期減少 9.39%。今年累計前六月合併營收 6.82 億元，年增 0.12%。德微說明，6 月合併營收略減，主要是受到終端客戶遞延拉貨所致。惟由於整流二極體市場需求情況仍相當看好，預計 7 月營運表現即可恢復成長軌道，公司對下半年營運展望仍審慎樂觀。



德微評估，在取得專業車用二極體廠亞昕科技 60% 股權後，公司考量垂直整合與產能擴充後所帶來的正面效益，預期車用整流二極體的出貨量可維持逐季增長，今年內也可望拓展汽車電子領域的應用範圍，朝向更高階精密領域發展。



德微進一步表示，提高自動化設備生產速度與優化生產製程以提升效率，仍是公司長期致力的方向，未來並將持續深耕車用二極體市場，並進一步開發雲端、無線充電等高階應用市場需求，以期公司營運優質穩定成長。



