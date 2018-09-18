台股盤後—大立光重挫跌停蘋概三雄同步走弱 失守所有均線 又跌破10800點

美國將開徵 2000 億美元中國商品 10% 關稅，導致美股收跌，市場保守氣氛再起，台股股王大立光又有外資報告調降目標價影響，股價收跌停 3860 元，拖累大盤終場下跌 68.4 點、跌幅 0.63%，收在 10760.21 點，成交值 1169.64 億元，指數盤中雖一度站回 10800 點整數，不過蘋概三雄重挫，仍壓抑大盤失守全數均線。

美國政府宣布，對中國大陸進口產品加徵 10% 關稅，預計年底稅率將從 10% 調升至 25%，不過智慧手錶和藍芽裝置被排除在清單外，蘋果產品稍微鬆口氣，也導致亞股漲跌不一。

權值股今日欲振乏力，大立光因蘋果新機主力放在平價 iPhone XR，外資認為平價新機占比過半，恐不利大立光獲利表現，調降目標價為 4900 元，今日大立光終場收在跌停價 3800 元，拖累光電類股跌幅 5.48%，成為台股今日重災區。

權值股台積電、鴻海同步走跌，金融股漲跌不一，國泰金小跌，富邦金、第一金、合庫金收在平盤，中信金、玉山金、華南金則小漲。

漲價題材股被動元件大幅走跌，國巨、華新科、禾伸堂、奇力新、大毅、蜜望實走跌，跌逾半根漲停板。

矽晶圓族群中，嘉晶跌幅超過 7%，漢磊、環球晶、光罩則跌逾將近半根跌停。

今日各類股中，以食品、油電燃氣、鋼鐵、觀光、水泥等傳產股走揚，生技股杏國漲停，訊聯持續享有細胞療法政策利多，終場收漲逾 9%，基亞今日因打入 20 分鐘撮合分盤交易，股價也收在跌停。