太空商業化競爭：現實版「星球大戰」正在上演

在越來越多的國家和企業的驅動下，太空正變得愈發國際化和商業化。

尤其是美國、英國、中國、俄羅斯和以色列，種種行跡都在表明，搶灘太空刻不容緩！

今年 2 月，作為 Space X 創始人，馬斯克在美國佛羅里達州肯尼迪航天中心再一次改寫了人類航空航天史，發射了目前最強大、運載力最強的火箭——獵鷹重型火箭。甚至於，它用的發射墊還是當年人類登月計劃阿波羅 11 號發射的那一塊。

它不僅是目前世界上民營公司歷史上發射成功的最大火箭，擁有現役火箭最強大運載能力，而且它的 3 枚助推器可以全部進行回收利用，完美降低發射成本，為重型火箭商業運載之路打開了一個新的歷史紀元。

火箭成功發射後，馬斯克把另外一個持續多年的課題再一次提到大眾面前——人類移民火星計劃！

馬斯克曾對外宣稱，這樣幫助人類移民火星的火箭將在 2020 年左右打造完成。

你以為有這樣「瘋狂」甚至「瘋癲」想法的大佬只有他一個？NO!

亞馬遜創始人貝索斯對此也同樣熱衷。

貝索斯在亞馬遜之外獨立創建了另外一家火箭公司 Blue Origin，他希望通過這家公司能夠最終完成將成千上萬的人類移民到外太空。

而一家位於美國佛羅里達州名為月球快車的創業公司甚至在努力找到一種常規的「交通工具」，幫助人類往返於地球和月球之間。

太空商業的大幕似乎正在拉開，但問題也隨之而來。

AXIOS 報導了種種潛在的問題：他們怎麼保護自己數以兆計的太空資產？又比如，某個國家或者企業里的某個員工突然變成了一個巨大的威脅，世界格局又會發生什麼變化？

天文物理學家尼爾 · 德格拉斯 · 泰森更是向 AXIOS 表示了這種擔憂。他在新書《戰爭附件》中提到，一個流氓玩家完全可以去太空射擊我們的衛星，而我們在沒有 GPS 的情況下將徹底「失明」，區別只是在於這種潛在的太空戰爭從路面升級到了太空而已。

這也進一步佐證了川普此前提出「太空部隊」的重要意義。

據法新社 8 月 14 日報導，美國總統川普 8 月 13 日簽署總額近 7163 億美元的 2019 年度國防支出法案，並承諾將組建「新的太空力量」，旨在使美國在與俄羅斯等對手的競爭中占據主導地位。

關於太空軍前景，川普進一步指出，「僅僅讓美國在太空中占有一席之地是不夠的，我們必須擁有在太空的統治地位。」

似乎「星球大戰」一觸即發。

但泰森表示，他不建議去控制太空資產，而是要去保護太空資產，並稱這並不是常規意義上的像路面軍隊一樣付諸武力去駐守，而是主動擁有能夠保護自我抵禦外界威脅的能力，只要不對別人造成威脅，太空層面上的「世界和平」還是完全可以實現的。

為此，他用了一個更為形象的比喻來解釋這個事情。就像最早期英國、法國、葡萄牙、西班牙等擁有船隻的航海國家一樣，雖然他們曾經偶爾也會發生衝突，但基本上每個人都還是可以在海洋中隨意航行通往世界各地。

不過，他也曾在書中表示，如果太空中也有像地球上「國家」的界限之分，那麼很多國家便也都有了想要馳騁四方的想法，畢竟宇宙何其之大！