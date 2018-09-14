攻電競市場 小米引進子品牌新機 小米之家進駐信義商圈

鎖定電競手機市場商機，小米今 (14) 日宣布引進全新子品牌 POCOPHONE 旗下首款新機 POCOPHONE F1，另外，積極在台灣布局的零售通路也有新進展，全台第 3 家小米之家，也是在台灣的第 7 家實體門市，正式進駐信義商圈，小米台灣總經理李佳峰今 (14) 日指出，試營運期間每天約有 4000-5000 名客戶，預計明 (15) 日正式開幕。

李佳峰表示，小米之家進駐信義商圈，不僅將創造指標性的話題與帶入高流量的人潮，更是發展新零售模式的重要突破之一，未來將持續耕耘台灣市場，預計在今年底前將有 11 家直營門市與專賣店，除了小米之家台北信義威秀店之外，桃園台茂專賣店、高雄夢時代專賣店、嘉義秀泰生活專賣店與宜蘭新月廣場專賣店將陸續開幕，希望未來每季可開出 1 家新店。

李佳峰指出，小米之家台北信義威秀店試營運期間每天約有 4000-5000 名客戶，以行動電源和智慧手環最受歡迎，非常看好信義商圈的人潮效應；全台首家小米售後服務直營據點，今日也落成啟用，將銷售與服務分別獨立設置，確保提供優質的購物體驗與專業高效的售後服務。

看好電競手機市場，小米今日宣布引進全新子品牌 POCOPHONE 旗下首款新機 POCOPHONE F1，搭載 Qualcomm SanpdragonTM 845 旗艦行動平台、黑科技 LiquidCool 水冷技術、4000mAh 大電量、內建 6GB/128GB 大容量，共有魅力红、鋼鐵藍與岩石黑三種顏色，售價 10999 元，明日起在小米之家台北信義威秀店首賣 3 天，9 月 18 日起在小米商城與小米實體門市全面開賣。

李佳峰表示，POCOPHONE 瞄準電競、手遊市場，在印度等 10 幾個新興國家開賣成績都很好，在下半年手機的銷售上，新機預計將在雙十一前推出，鎖定年底前最大銷售檔期。