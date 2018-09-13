〈蘋果新機發表〉iPhone XS系列定價高於預期 研調估對買氣帶動有限

蘋果發表 iPhone XS、 iPhone XS Max、/iPhone XR 等 3 款新機，全球市場研究機構 TrendForce 今 (13) 日指出，由於兩款 OLED 新機的定價高於一般市場預期，預計對買氣的帶動有限，LCD 版本 iPhone XR 將擔綱銷售重任，但要考量受到貿易戰影響、美元走強，導致非美區域定價較高等風險。

TrendForce 針對蘋果新機發表會提出評論認為，3 支新機都符合市場預期，並沒有提供太多驚喜，基於上一代 iPhone X 成功吸引市場的注意力，蘋果在發表會上重新定義 iPhone 高階系列的價格帶 (突破 1000 美元大關)，再次挑戰市場對於高階手機價格接受度。

TrendForce 表示，新款 iPhone XS 和 iPhone XS Max 新機特別的地方在提供更強大照相、AR 的體驗和雙卡雙待的功能，但 iPhone 兩款 OLED 新機的定價高於一般市場預期，預計對買氣的帶動有限。

TrendForce 指出，在低價款 LCD 版本 iPhone XR 部分，定價與 OLED 版新機 iPhone XS 和 iPhone XS Max 有明顯區隔，加上從蘋果的產能規劃來看，LCD 版本新機占整體新機產能近半，顯示蘋果賦與 LCD 版本銷售重任。

TrendForce 提醒，iPhone XR 能否寫下銷售佳績，仍要考量受到貿易戰影響、美元走強，導致非美區域定價較高等風險。