科技部明年度預算546億 爭取41.9億推動太空、AI專案

科技部長陳良基今 (27) 日主持記者會，針對明年度預算提出說明，科技部 108 年度整體預算共編列 546 億元，包含公務、前瞻特別預算及科發基金等，年增 2.4%；另外，針對第三期太空計畫及人工智慧等專案的推動，額外向行政院爭取由國庫撥款 41.9 億元，支持基礎學術研究及創新應用研發。

科技部指出，明年度中央政府部門整體科技經費共 1190 億元，其中包含由國庫支應的 981 億元年度科技預算、187 億元前瞻基礎建設計畫特別預算，及由行政院國家科學技術發展基金結存支應的 22 億元；前述國庫支應經費共 1168 億元，較 107 年度相同基礎的 1106 億元成長 5.6%；整體科技經費若不包含特別預算，則為 1003 億元。

陳良基指出，明年度除力保穩定的基礎研究經費外，還向行政院額外爭取經費，推動太空及 AI 等重大專案計畫，包括下世代太空科技發展先期推動計畫 (簡稱第三期太空計畫，11.5 億元)、人工智慧與卓越創新中心 (15 億元)、臺灣腦科技發展 (2.6 億元)、光子源光束線實驗設施建置 (2.8 億元)、年輕學者養成計畫 (10 億元) 等。

陳良基表示，合計達 41.9 億元的專案經費，都是向行政院爭取額外由國庫撥款支持推動，科技部也將持續加值補助、挹注經費，激勵學研團隊提升研究能量。

科技部表示，在 1190 億元中，科技部有年度整體預算共編列 546 億元，年增 2.4%，以執行機關別來看，部本部共 410 億元 (含科發基金 405.2 億元、一般行政 4.8 億元)，主管 3 法人 (國研院、同步輻射中心、災防中心) 共 94 億元，3 個科學園區管理局共 42 億元。

科技部指出，在部本部的預算中，配置各學術司用於支持研究的經費共約 243.7 億元，比 107 年度 243.6 億元微幅成長；明年度科發基金預算共編列 405.2 億元，其中配置各學術司用於支持研究的經費共約 243.7 億元，占科發基金預算總數 60.1%，比 107 年度的 243.6 億微幅成長；相較 105、106 年度，科發基金預算已連續 2 個年度增額 20 億元支持學術司的研究經費。