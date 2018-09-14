金價面臨利多還是利空？從美國通膨、美元和利率看趨勢

美國勞工部周四 (13 日) 公布，8 月消費者物價指數 (CPI) 月率升幅 0.2%，低於市場預期的 0.3%。雖然 CPI 仍處升勢，在成長幅度已然放緩，也是過去一年來 CPI 趨勢首度掉頭下滑，這對美元而言是個不利的消息。以投資人的角度來看，近期美元走軟至 2 周低點，相對形成了買入黃金避險的機會。

ETF Trend 指出，除了直接投資黃金或交易現貨價格之外，投資者還可以使用槓桿型 ETF 放大黃金相關交易潛在報酬，例如 Direxion Daily Jr Gld Mnrs Bull 3X ETF（NYSEArca：JNUG）。

到目前為止，外界普遍認為，美聯儲在 2018 年底之前，將還會升息兩次。而通膨數據是否會能讓美聯儲暫停升息，這仍有待觀察。與此同時，看好黃金進一步上漲的投資者可以關注 JNUG，而 JNUG 也有反向 ETF 可供選擇：Direxion Daily Jr Gld Mnrs Bear 3X ETF (NYSEArca: JDST)。

富國銀行研究小組指出，從多個方面來看，當前的通膨環境正是美聯儲希望看到的，「核心通膨已緩慢回升至與 FOMC 目標一致的水平。然而，幾乎沒有跡象顯示通膨遠超過美聯儲的舒適區，而能迫使美聯儲加快升息腳步。」通膨預期幾乎沒有改變，特別從長期觀點來看更是如此。

而從利率的角度來看，目前市場預估自然利率可能走升，並對金價形成下行壓力，至 2018 年底趨勢都是如此。在金價可能進一步疲弱的趨勢下，有意作空的投資人可能會觀察到一些機會。

但 ICBC 標準銀行大宗商品策略師 Marcus Garvey 則觀察，目前資本市場對自然利率定價的關注度還不夠，這對黃金投資者來說並不是好兆頭。

Garvey 分析，簡單來說，自然利率 (r*) 即是當經濟處於全面強勢、通膨穩定時的短期實際利率。問題在於，市場觀點尚未察覺到目前較高的自然利率定價，也沒有充分意識到自然利率偏高將對金價不利。或許自然利率可能無法恢復，也會有其他因素來驅動金價走高，但 Garvey 強調，對長期投資黃金的投資人來說，必須詳加關注自然利率的長期變化。

在美國上一季 GDP 成長 4.2%、美股仍然維持牛市於不墜的大環境下，到 2018 年底，聯邦基金利率升息的可能性仍高。對於看多黃金的投資人來說這可能不是好消息，但對於看空黃金的投資人就不同了。Garvey 表示，自然利率走高的可能性對金價來說是利空消息，在這樣的情形下，高成長將帶來高利率，也更有利於大部份的風險資產。