用美元資產+分散配置，戰勝空頭

彭博社數據顯示，摩根士丹利資本國際亞洲指數（MSCI EM Asia Index）今年跌幅已超過 11％，估值為 11 倍，低於五年平均水準。雖然市場上開始有策略師表示，投資機會開始浮現，但這些人也同時警告，由於中美貿易情勢緊張和市場疲軟，現在就進場投資很可能為時過早。 新聞來源: 鉅亨網 2018-9-12

加計匯率變化後，今年以來新興市場股市表現慘烈，土耳其、阿根廷、中國、南非及巴西股市跌幅都超過 20%。相較於悽慘的新興市場股市，美國股市及美國高收益債券分別上漲 8.01% 及 1.95%，受升息傷害的美國公債也僅下跌 1.41%，美元計價資產表現相對亮眼。「鉅亨買基金」建議投資人不要過早進場搶新興市場的便宜，若美國經濟真處於景氣循環末期，新興市場跌勢還未到盡頭，分散配置於美元計價資產才是正解。

1. 搶新興市場反彈是時候？

8 個月下跌超過 20% 後，新興市場股市表現

資料來源：Bloomberg，採 MSCI 新興市場指數，「鉅亨買基金」整理；回測期間：1988-2018。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

今年 1 月高點以來，美元計價新興市場股市已經下跌 21.19%，正式跌入技術性熊市。從 1988 年以來，當新興市場股市於 8 個月下跌超過 20% 時，未來 12 個月平均反彈 15.7%，現在看似正是搶進新興市場股市的最佳時機。但「鉅亨買基金」提醒投資人美元強弱才是重點，若未來 6 個月美元指數轉弱，未來 3 個月、6 個月及 12 個月新興市場股市可望上漲 3.6%、11.6% 及 32%；但若未來 6 個月美元指數維持強勢，則新興市場股市反彈幅度將下降至 5% 以內。

2. 從長短期利差來看，美元將延續強勢

利差反轉前，美元表現不弱勢

資料來源：Bloomberg，採美國 10 年期公債與 3 個月期公債殖利率之差，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2018/9/12。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

目前美國 10 年期公債及 3 個月期公債間利率差距（以下簡稱為美國長短期利差）為 84 個基點，已接近暗示景氣衰退即將到來的利差反轉。回顧近 50 年美國利率變化，當過去長短期利差處於類似目前位置時，美國長短期利差反轉平均於 6 個月後發生，意味美國景氣可望延續至明年第 2 季。利差反轉前夕美元指數也普遍維持強勢，美元指數只於 1973 年出現貶值，平均而言，未來 3 個月及 6 個月美元指數分別升值 1.7% 及 2%。

3. 美元資產 + 分散配置，追求收益不忘減低風險

不論從過往美國長短期利差反轉的經驗，或是聯準會升息加縮減資產負債表的角度來看，未來半年美元維持強勢機率較高。根據 IMF 研究，2012 年以來至今年第 1 季，已開發國家債務佔 GDP 比重降低 2.84%，但新興市場及低所得發展中國家債務佔 GDP 比重卻分別升高 13.79% 及 14.38%，過快的債務積累及強勢美元恐成為下一波危機的源頭。

相較於危機四伏的新興市場，經歷過先前房地產崩盤及金融監管趨嚴的美國，居民及企業資產負債表都有所修復，美國資產吸引力較高。下圖為美國長短期利差類似目前水準時，未來 6 個月及 12 個月各類美元資產表現，前 6 個月美國股票表現最強勢、後 6 個月則以避險資產的美國公債最優異，分散配置於美國股票、美國高收益債券及美國公債的均衡配置，則發揮分散配置的優點，表現穩定。

利差反轉前，美元資產亮眼

資料來源：Bloomberg，採標普 500、美銀美林美國高收益債券及美銀美林美國公債指數，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2018/9/12。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

美元資產 + 分散配置

美國景氣處於尾聲，投資人一方面擔心股市過高，另一方面又害怕升息繼續傷害債券價格，建議投資人可分散配置於美國股票、高收益債券及公債，或是直接投資於平衡型基金，於股市強勁時可跟隨上漲，股市不佳時，又有美國公債可對抗跌勢。

鉅亨精選基金

>> 安聯收益成長基金 - AM 穩定月收類股 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

>> 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

>> 安聯美元高收益基金 - AM 穩定月收類股 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

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