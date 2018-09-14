台股盤後─蘋概三王領軍 大漲140點收10868.點站回季、年線

蘋果股價周四大漲作收，激勵台股蘋概股的表現，台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW)、鴻海 (2317-TW) 領軍上攻，加上被動元件股、矽晶圓股強漲，大盤指數今 (14) 日開高走高，終場收在 10868.14 點，上漲 140.91 點，成交 1263.59 億元，一舉站上 5 日線、季線及年線，周線收長下影線，漲幅 0.19%；法人認為，後續觀察能否突破月線及半年線蓋頭反壓。

美股周四齊漲作收，道瓊工業指數收漲 147.07 點，NASDAQ 指數收漲 59.48 點，S&P500 指數收漲 15.26 點，費城半導體指數收漲 16.18 點，台股今日以 10776.53 開出，上漲 49.3 點，指數開高走高，盤中一度拉升至 10882.04 點，強漲指標則是蘋概股、被動元件股及矽晶圓股。

蘋果在新機發表會後股價上漲，帶動蘋概股和碩、可成、華通、美律、玉晶光等股上漲，加上跌深股的反彈，被動元件股及矽晶圓之外，PA 穩懋 (3105-TW) 也是上漲走勢，電子股收漲 2.16%。

金融股表現也不弱，國泰金等股走揚，類股終場收漲 0.32%；傳產股部分，機電、造紙、電機機械、電器電纜漲幅逾 2-3%，水泥、汽車、觀光等股 漲幅逾 1%；百貨股跌幅逾 1%，表現相對弱勢，鋼鐵股及塑膠股、油電燃氣股也是下跌。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股在經過幾天回測 10700 低點後，今日出現強彈，主要是受惠於美股持續上漲，陸股止穩，帶動近期跌幅較大的族群反彈，大盤指數一舉站上季線及年線，驗證年線有守，下周不宜再跌破。

簡伯儀認為，台股周線收長下影線，且今年 5 度跌破的年線也守穩，後續可望維持區間整理格局，但需留意量能的變化，後續量能是否可以有效增溫，及下周能否突破月線及半年線的蓋頭反壓。